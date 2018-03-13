「就是不給別車插隊！」 3年肇禍104次
黃姓汽車駕駛指控王姓男子將車強行插入他和前車中間，害他緊急煞車、頭撞方向盤受傷，檢察官偵辦將王依傷害罪起訴，不過，法官查出，黃2014年到2017年在雙北發生車禍104起，都是加速阻止別人超他的車才肇事，認定其實黃是危險駕駛，今天判王無罪。
法官向新北市政府警察局交通大隊函調黃的肇事紀錄，查出黃2015年1月6日到2016年10月3日，在新北市發生車禍32起；向台北市政府警察局交通大隊函調肇事紀錄，發現黃自2014年11月10日到 2017年12月3日，在台北市發生車禍72起，3年發生車禍高達104起。
法官檢視104起車禍的歷程，像黃不讓王超車於是加速、後來肇事的情形，比比皆是，認為黃長期危險駕駛，法官另勘驗黃的行車紀錄器，發現王姓男子想變換車道，黃就催油不讓王超前，認定黃是刻意加速阻擋王變換車道。
此外，黃姓男子持台北市立醫院仁愛院區的驗傷單提告，但黃指控王害他受傷的前2天，自己還發生3次車禍，法官認為，黃的傷是否真的與王有關，也有疑問。
王姓男子2015年11月12日在台北市忠孝東路4段駕車，想從外側車道變換到內側車道，但內側車道的黃姓男子無意禮讓，加速從王的車子的左邊繞過。
黃姓男子向檢方指控，王沒超車成功，心生不滿，1分鐘後，雖然知道他的車子與前車車距不長，還是貿然將車頭插入他車子的前方，害他煞車不及，與王姓男子的車子擦撞，頭部因此撞上方向盤受傷。黃事後控告王傷害罪，檢察官起訴王。
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