自稱彭淮南姪女掌握內線消息 女家教詐家長千萬

2018-03-13 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



嘉義彭姓女家教對學生家長自稱是央行前總裁彭淮南姪女，能掌握保證獲利的內線消息，向3名學生家長詐騙超過千萬元投資股票或期貨，最終慘賠，也還不出3人的投資款項。台南高分院認為，彭女與彭淮南無親無故，卻假冒叔姪關係招搖撞騙，依詐欺罪嫌，判處她有期徒刑2年10月定讞。

判決指出，彭姓女家教（51歲）自2008年1月至2009年2、3月，向盧姓、林姓、張姓家長佯稱她是彭淮南姪女，因家學淵源、受教至深，舉凡國內外各地股市、匯市、石油、黃金期貨等多空變化，多能自彭淮南處得到內線消息，保證獲利。3人信以為真，分別拿出685萬元、146萬元、507萬元給彭代為投資。

期間彭為取信3人，讓他們投入更多本金，分別以紅利名義 ，自2008年11月18日至2011年間以每月給付7000到10萬元不等，一共給予盧293萬7000元、林68萬4222元、張71萬8125元。後來3人要求退出投資，彭於2011年7月簽立本票，佯裝有退還投資款誠意，但直到本票到期仍分文未還，3人發現受騙，向嘉義市調查站檢舉。

彭女在審理時陳稱，她要叫彭淮南叔叔，「是我媽告訴我的」，她沒有求證，也沒有跟彭淮南講過話。她矢口否認詐欺取財，辯稱沒有欺騙3人，她自己也有好幾百萬元在裡面。她有還盧現金，只是提不出證明，另也退盧股本290多萬元；張的部分也虧損，共退還66萬餘元股本；林也退了50多萬元股本。

被害人堅稱彭女欠錢不還，當初會不斷投資累計高額本金，都是因為有拿到高額紅利，且相信彭女是彭淮南的姪女。