親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中山分局涉收賄
法官性騷案改判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

攜帶2000多件醫療器材入境遭海關查扣

2018-03-13 15:28聯合報系攝影中心 記者陳嘉寧╱即時報導

劉姓及李姓旅客從南韓仁川機場搭機返台，在托運行李中攜帶了2241件口腔用醫療器材，被關務署台北關關員查獲扣留，清查後將2人依涉嫌違反藥事法函送司法機關偵辦。

由於2名旅客攜帶的醫療器材數量龐大，海關關員動員全部人力，從深夜清點登記持續到第2天的凌晨3時才完成，忙得人仰馬翻。扣留的醫療器材也擺滿海關辦公室內所有的桌面，創下近年扣留物品數量最多的紀錄。

台北關指出，11日深夜10時餘，稽查組關員在桃園機場第2航廈查獲從南韓仁川搭機入境劉姓與李姓旅客，以托運行李方式攜帶口腔用醫療器材共2241件。查獲這批醫療器材前，2名旅客都沒有口頭或書面申報，逕由綠線檢查台通過。

海關表示，2名旅客的行為除違反海關緝私條例規定外，未經核准擅自攜帶醫療器材入境，也違反藥事法規定，海關依法將貨物扣留，並將2名旅客函送司法機關偵辦。

台北關表示，旅客報運進口醫療器材時，依藥事法第40條第1項規定，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。另依藥事法第84條第1項規定，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1000萬元以下罰金，罰則相當重。

台北關也再度呼籲，旅客攜帶醫療器材入境，應先取得衛生福利部核准，若對進口的醫療器材認定有疑義時，請先向衛福部查詢釐清產品屬性，並經由海關紅線台通關，以免受罰。

2名旅客從南韓仁川機場搭機回台時，攜帶了2241件醫療器材入境，被關務署台北關關...
2名旅客從南韓仁川機場搭機回台時，攜帶了2241件醫療器材入境，被關務署台北關關員查獲扣留，查扣物品擺滿了海關辦公室所有的桌面。（關務署台北關提供）
分享
2名旅客從南韓仁川機場搭機回台時，攜帶了2241件醫療器材入境，被關務署台北關關...
2名旅客從南韓仁川機場搭機回台時，攜帶了2241件醫療器材入境，被關務署台北關關員查獲扣留，查扣物品擺滿了海關辦公室所有的桌面。（關務署台北關提供）
分享

海關桃園機場南韓

相關新聞

太陽花學運再次無罪 高院：理論上不得再上訴

2018-03-13 11:53

PO文懸賞「菜頭」還要斬首 遭約談反在警局抗議

2018-03-13 16:40

開車撞上騎士 未注意開走吃官司

2018-03-13 16:36

金溥聰覺「特殊性關係」貶抑 馮光遠：和李安拍囍宴

2018-03-13 16:33

新園農場震南鐵線開發環評案 最高行政法院判撤銷定讞

2018-03-13 16:17

318太陽花二審無罪 方仰寧：非正常方式進立院

2018-03-13 16:13

生下七仙女後才生獨子 近億遺產全歸兒？

2018-03-13 15:58

色男走在巷內偷摸女子胸部 代價判罰3萬

2018-03-13 15:53

日籍旅客來台遺失背包 警窩心送返失主

2018-03-13 15:52

太陽花學運二審仍無罪 高等法院：立委議事粗糙導致抗爭

2018-03-13 14:17

奧客二度叫肯德基不取餐 恐嚇外送員還告侵占

2018-03-13 13:19

318二審宣判無罪 林飛帆：欣慰之餘仍有擔憂

2018-03-13 13:14

看不見的受刑人：矯正體系中的貧富差距

2018-03-13 12:42

318運動無罪 司改會：公民不服從不該用刑法處罰

2018-03-13 11:46

影／318學運占立院 黃國昌等22人二審無罪

2018-03-13 11:33

318太陽花二審仍無罪 黃國昌：有罪的是馬政府

2018-03-13 11:05

太陽花判決扯上習近平？陳為廷「敬告」習：別越雷池

2018-03-13 11:00

318反黑箱服貿運動占領立法院案高院 二審宣判無罪

2018-03-13 10:10

談分手墜樓 男友「丟人」定讞

2018-03-13 00:42

結束營業發現…總經理暗槓大合約

2018-03-13 00:36

9696 車牌倒放 數字不變…仍挨罰

2018-03-13 00:32

兄弟不到5歲就遭拋棄 生母年老來索扶養費被駁回

2018-03-12 14:49

沒錢請律師卷證不給看 學者：人權保障僅半套

2018-03-12 14:08

「飛越台灣」拍片插曲 前總經理設局買陀螺儀圖利判刑

2018-03-12 14:07

慈湖潑漆案成大畢業生未到案還上電視 警：將拘提

2018-03-12 12:48

失戀女跳樓狠踹救命警 沒挽回男友還涉妨害公務

2018-03-12 12:37

慈湖潑漆剩1男未到案 桃警：此人是成大畢業生

2018-03-12 12:28

匯錯2540元要不回告侵占 基隆地檢不起訴

2018-03-12 12:28

憑1枚指紋 警方逮到15年前囂張強盜犯

2018-03-12 12:24

開車門害機車騎士撞到腦震盪 駕駛、乘客都起訴

2018-03-12 12:06

房客欠租金又賴著不搬走 房東竟怒朝門鎖灌快乾膠

2018-03-12 11:05

糊塗車主反裝車牌 慘遭罰款5400元加吊銷車牌

2018-03-12 11:00

不再「打不還手罵不還口」 敢動警察小心被告

2018-03-12 11:00

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

台南孝警為養家累垮病逝 桌上一張紙條讓同仁鼻酸

2018-03-12 17:57

警察為何收賄？ 「都是一碗麵開的頭」

2018-03-13 08:00

台北精華區雅房只要2700 屋況實景「比坐牢還慘」

2018-03-13 09:34

太陽花判決扯上習近平？陳為廷「敬告」習：別越雷池

2018-03-13 11:00

雞舍變職業賭場 縣議員也來「連斗」小玩被抓

2018-03-12 20:42

中山分局涉收酒店賄賂案 派出所長聲押

2018-03-13 06:21

專門代工多家知名品牌洗衣精 龍潭120坪化工廠起火

2018-03-12 20:42

擋道影片引質疑 為什麼救護車不換到路肩？

2018-03-13 10:58

色法官改判引風暴 受命法官：怎麼看都不是性騷擾

2018-03-12 20:42

冰箱發現爸媽留的愛心晚餐感動吃光 真相卻令他崩潰

2018-03-13 11:44

花蓮監獄推出「懇親套房」如摩鐵 受刑人爭相申請

2018-03-13 12:22

太陽花學運占立院 黃國昌等22人二審維持原判無罪

2018-03-13 10:08

警月收賄4萬元 葉毓蘭：價碼太不合理難置信

2018-03-13 09:20

中山分局員警收賄有酒商刺探偵查秘密

2018-03-12 23:34

318太陽花二審仍無罪 黃國昌：有罪的是馬政府

2018-03-13 11:05

超危險！外籍男子拉公車滑滑板 警方籲勿模仿

2018-03-12 17:16

日本銀行員來台喝喜酒 酒後跳上女研究生機車襲胸

2018-03-12 16:46

9696 車牌倒放 數字不變…仍挨罰

2018-03-13 00:32

爸爸職業被同學嘲笑 她問：開計程車怎麼了？

2018-03-13 11:24

涉行賄中山分局員警 酒店女業者移送北檢

2018-03-12 20:37

北市民宅火警 頂樓有人求救

2018-03-12 22:04

女兒變小三誆賣禮券騙錢上千萬 母受牽連：錯得離譜

2018-03-12 23:18

中山區六條通酒店「曉」涉行賄 遭調查局搜索

2018-03-12 18:43

日式酒店賣淫 北市警涉收賄包庇

2018-03-13 00:30

影／前車不滿被叭惡意逼車 國道上演即時正義

2018-03-13 13:52

他高掛頂樓要爬窗回家 3雙手死命緊抓神救援

2018-03-13 11:34

結束營業發現…總經理暗槓大合約

2018-03-13 00:36

涉包庇色情行業 中山一派出所長移送北檢

2018-03-12 21:30

中山分局包庇酒店案 前後任管區送北檢

2018-03-12 22:25

中山分局包庇酒店案 員警郜振傑等三員警聲押

2018-03-13 00:28

中山分局收賄案酒店女業者聲押

2018-03-12 23:11

前法官騒擾女助理案 審判長林文舟：歡迎監院提再審

2018-03-12 20:08

獨／靈骨塔又傳弊案 調查局大搜索

2018-03-13 15:04

臨停開車門害女童遭輾斃 傷心畫面曝光

2018-03-13 15:43

遭重機追撞2警還在加護病房 警政署長允全力協助

2018-03-12 19:38

叔姪設陷阱捕抓流浪狗 警方查獲將重罰

2018-03-13 11:20

雜草猛烈燃燒！ 南市玉井分隊水箱車遭殃

2018-03-12 22:19

生下七仙女後才生獨子 近億遺產全歸兒？

2018-03-13 15:58

太陽花學運再次無罪 高院：理論上不得再上訴

2018-03-13 11:53

婦人陳屍豬寮化糞池 疑為失聯2日台中宋姓婦人

2018-03-13 10:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top