妻控夫脾氣差 夫上恩愛營想改善 法官不准離

2018-03-13 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



林姓女子結婚15年生了雙胞胎，她指控丈夫掌控一家經濟，得變賣嫁妝向娘家借錢，自己身體不適丈夫還要求行房對她造成壓力，因而離家一年多，夫則參加成長課程希望改善雙方關係，認為妻想離婚的理由都是日常衝突小事，若輕言離婚婚姻制度名存實亡，台中地院法官認為，雙方仍有協商溝通改進可能，希望他們再啟婚姻合作之門，駁回妻的離婚請求。

林姓女子指控丈夫一個月明明賺7、8萬卻向她說賺6、7萬，結婚10多年來雙方有工作卻沒有積蓄，她想購買筆電、iPad、五斗櫃等都需央求丈夫才允諾購買，逛夜市想買個百元的包包，夫也臭臉相向，妻也指出臉書po文不能完全代表婚姻和諧，她認為丈夫個性專制，反覆無常，動不動就發脾氣，她隱忍才得以讓家庭運作下去。

妻還說她身體不適夫勉強她配合行房，並說她中邪，為充分休息睡在沙發，她搬到和室，甚至將門上鎖，夫依然在半夜開門闖入，造成她恐懼夜夜無法安然入眠。

妻指控夫脾氣差，夫則自認不完美，但為家庭願意改變，2016年中參加參加幸福講堂-在愛裡溝通活動，另參加教會舉行連續10周成長培育課程，還邀妻子一起參加夫妻恩愛營遭拒，他表示為維持家庭和 諧及完整，再大的困難都願意克服。

妻身體不適期間雖然有親密關係的要求，但未強迫，妻生病後，對她只有基於伴侶擁抱的關心，未有強行圓房行為，家事方面，他認為妻子辛苦，所以也盡力分擔，「人都是軟弱的，有時只是需要妻的鼓勵與安慰，並非斤斤計較。」妻認為他到處宣傳她不做家事有所誤會。