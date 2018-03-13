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奧客二度叫肯德基不取餐 恐嚇外送員還告侵占

2018-03-13 13:19聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

奧客二度叫肯德基不取餐，事後竟告外送員侵占。示意圖。記者張芮瑜/攝影
奧客二度叫肯德基不取餐，事後竟告外送員侵占。示意圖。記者張芮瑜/攝影
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去年10月底中午宜蘭縣游姓男子打電話叫肯德基外送，張姓女外送員到場送貨，游男卻無故不取且未接電話，下午2點游再度叫外送，竟恐嚇再度前來的張姓外送員「給我小心一點！」事後控告張女侵占，不過因事證不足，被宜蘭地檢署予以不起訴處分。

游姓男子家住羅東，去年10月28日中午電話訂肯德基，30分鐘後由張女擔任外送員送餐，怎料抵達指定地點，游男都未現身，張女多次電話聯絡未果，於是離去。

游男下午2點10分，已另一支電話撥打至肯德基，質疑沒收到餐點，20分鐘後，再度由張女送餐抵達同一地點，游男卻現身拍打張女，見張女掛胸前名牌，竟稱「妳叫張XX是吧！妳給我小心一點！」張女見狀嚇不知所措，連外送車都不敢騎，直接跑回店中請店長報警處理。事後，警方將游男依恐嚇罪嫌送辦，游男則以收了費未提供餐點為由控告張女侵占。

宜蘭地檢署傳訊兩人，游男表示，張女送餐前他就打好幾通電話客訴，因為要知道客訴對象，才會特別看張女名牌，並否認自己有拍打動作；張女則表示，自己有把餐點交給游，卻被游退回。

在一番風波後，兩人都當庭撤回對彼此的告訴，認定是溝通上的誤會摩擦，檢方則因事證不足，雙雙予以不起訴處分。

肯德基恐嚇

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