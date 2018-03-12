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失戀女跳樓狠踹救命警 沒挽回男友還涉妨害公務

2018-03-12 12:37聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

新北市新店區一名33歲黃姓女子與賴姓前男友分手三年，卻經常到前男友位於宜蘭的家大吵大鬧，去年7月晚間她再度前往拍門咆嘯還爬上頂樓揚言輕生，游姓員警好心勸阻，卻反遭黃女猛踹；游姓員警受傷未提告，但黃女被依妨害公務起訴。

黃女與賴男分手後長期情緒不穩，經常傳恐嚇訊息給賴男，去年7月底晚間黃女傳訊「要放火」、「大家走著瞧」和許多自殘、打火機點火的圖片給賴男，10分鐘後，更抵達賴男住處拍門咆嘯，賴男的母親心生畏懼，報警處理。

警方到場後，黃女情緒更激動，跑上頂樓欲跳樓輕生，游姓員警伸手拉住黃，但黃女卻失控腳踹警，導致游姓員警大腿內側挫傷。

黃女當日行徑失控，事後賴男母親提告恐嚇、員警則將黃女依妨害公物罪送辦；宜蘭地檢署偵訊時，黃女跟辯稱打火機點火是要點燈，賴根本不會怕，還說「兩人以前吵架都是這樣吵的」，否認恐嚇犯行。

宜蘭地檢署檢察官認為，由於黃女是傳給賴男，對賴男母親並未涉及恐嚇，加上賴男母親表示，能了解黃女分手後情緒不穩，並不覺得黃女會真的做出放火舉動；因此恐嚇罪檢方予以不起訴處分，但妨害公務罪部分，員警出示受傷診斷證明，罪證確鑿，將黃女起訴。

一名欲跳樓的女子踹傷趕來救援的員警，被依妨害公務罪起訴。圖片來源／ingimag...
一名欲跳樓的女子踹傷趕來救援的員警，被依妨害公務罪起訴。圖片來源／ingimage
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恐嚇妨害公務

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