匯錯2540元要不回告侵占 基隆地檢不起訴

2018-03-12 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



誤把錢匯入別人帳戶，要不回來怎麼辦？

一位家住台北市的林姓民眾，去年3月，把2540元匯到戶籍在基隆的閔小姐郵局帳戶，林姓民眾多次聯繫請她返還，對方都置之不理，林姓民眾怒告閔小姐侵占，基隆地檢署不起訴。

檢察官指出，傳喚閔小姐都未到庭，林姓民眾認定閔小姐涉有侵占罪，是以林提出的交易明細為論據，經查，林確實有將2540元匯入閔小姐所有的郵局帳戶，不過，本案要審究的是被告是否有侵占的客觀犯行，及不法所有的主觀犯意。

閔小姐帳戶內的款項是林姓民眾錯誤行為匯入，閔小姐是單純接受匯款，不符侵占行為，閔小姐長期在國外，她是否知道有錯誤的匯款入帳故意不返還，也有疑義。

本案尚難僅以林姓民眾指訴及提出的交易明細，就認定閔小姐涉有侵占罪嫌，因此侵占罪嫌不足，不起訴。檢察官建議林姓民眾改由民事途徑向被告取回誤匯的款項。

基隆郵局表示，匯錯款要不回，告侵占太嚴重，這頂多是不當得利。他們在匯銀機上都會特別提醒，匯出去錢就拿不回來，有些匯款人疏失，按鍵一按錢就出去了。