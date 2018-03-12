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年薪250萬不懂財務？一張圖諷吳音寧如何登上北農大位

憑1枚指紋 警方逮到15年前囂張強盜犯

2018-03-12 12:24聯合報 記者曾健祐╱即時報導

賴姓、邱姓男子在2003年8月缺錢花用，在新北中和發現1輛小客車車門沒鎖，闖入拿筆抵著余姓女駕駛肩膀，恫嚇「不要動，我們要錢」，強迫她領出2萬7000元現金後逃逸；時隔15年，檢警靠當時留在車上的飲料罐指紋逮到2人，法院依強盜罪判處5年8至10個月徒刑。

檢警調查，賴、邱發現余女車門沒鎖，竟直接開車門坐進去，用筆抵著余右肩膀，還拿膠帶恐嚇要綑綁她，恫稱「不准反抗，我們只要錢」，余嚇得以為對方持刀，只好配合開車上高速公路到桃園，2人還逼她交出提款卡、密碼。

賴男再到附近銀行將余戶頭內2萬7000元提領一空，最後命令余開車載他們到蘆竹區逃逸，賴、邱搶來的贓款則一人一半；余女遭劫後立刻報案，警方當時在車上置物架採集到1枚指紋，但賴、邱早已逃逸無蹤。

時隔15年後，邱男因另案被逮，經指紋比對之下整起案件才曝光。法官認為，當時案發正值凌晨，附近人車稀少，余求助已較為困難，又是手無寸鐵的女子，獨自在封閉狹小、孤立無援的車內，面對入侵的2名壯年男子根本無力抵抗。

法院認定，賴、邱審理期間一開始坦承犯行，後來又翻供稱余女並非不能抵抗，根本是卸責推託之詞，顯然沒有悔意，依強盜罪各判賴、邱，5年8個月、5年10個月徒刑。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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強盜贓款

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