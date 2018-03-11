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酒駕超速「間接」害死單親媽？法官判無罪：單純違規

2018-03-11 17:56聯合報 記者林孟潔╱即時報導

古姓男子前年和張姓友人在桃園蘆竹漁港內飲酒，酒後分別駕駛2輛車返回新北市八里住處，未料張高速撞擊前方騎車的谷姓女子，造成谷墜橋身亡。張事後被法院判3年6月徒刑定讞，古遭控酒駕、超速50公里，和張競速飆車，才導致車禍，但古矢口否認競速，法官認為，僅有目擊民眾作證，罪證不足，古僅單純違規，判無罪，可上訴。

檢方起訴指出，古、張前年1月傍晚飲酒後，開車返回住處，途中行經中山路時，古以時速100公里以上速度行駛，且和張競速飆車，張欲追逐古的轎車時，未注意前方有機車，直接高速追撞，造成谷女飛落橋下，因頸椎脫落神經性休克死亡。

張肇事後雖有下車查看，但未採取任何措施，反而棄車徒步逃離現場，直到警方獲報依車牌號碼，多次通知他到案，張同日晚間11時許才滿臉鮮血到警局投案，酒測值高達1.02毫克。張一審和被害人和解，承諾除強制險理賠金外再賠償300萬元，一審被判2年徒刑，緩刑5年；檢方上訴，高院改判3年6月徒刑定讞。

谷女雇主曾指出，谷是一名單親媽媽，當天送檳榔到雜貨店，返程途中出事回檳榔攤時出事。

古雖未直接撞擊谷女，但事後酒測值仍達0.35毫克，且被認為和張競速飆車，和事故有因果關係，警方仍將他移送法辦。古否認和友人比賽飆車，仍被檢方依過失致死、公共危險罪嫌起訴。

法官認為，古沒有在車流量多的時間和路段超車，也沒有併排駕駛、逼車或蛇行，影響到其他用路人安全，也沒有造成塞車、損害公眾安全。雖目擊民眾指出，兩車速度這麼快又跟很緊，所以認為兩人是在競速，但古、張和目擊者僅短暫交會，難以用片段情節認定兩人有競速飆車。

判決指出，因為張個人駕駛疏失才導致事故發生，和古超速駕車無關，古是單純違反道路交通規則，和事故沒有因果關係，判古無罪，可上訴。

張姓男子酒駕高速撞擊谷姓女子的機車。圖／本報資料照片
張姓男子酒駕高速撞擊谷姓女子的機車。圖／本報資料照片
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張姓男子酒駕高速撞擊谷姓女子的機車。圖／本報資料照片
張姓男子酒駕高速撞擊谷姓女子的機車。圖／本報資料照片
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塞車車禍

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