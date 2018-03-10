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隱忍15年 當年國中生控訴體操教練性侵

2018-03-10 10:18聯合報 記者徐如宜劉星君╱即時報導

「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練........」社群網站Po出一段控訴，指國中時被一名體操教練性侵，並在15年後向高雄市警局婦幼隊報案。教練所屬學校已啟動性平會機制，並暫停教練職務。檢警表示，若有其他被害人希望能出面指證。

雄檢指出，此案在第一個被害人指控時，今年2月6日以馬上以專案指揮方式立案，並由主任檢察官楊碧瑛、鄭靜筠、市警局婦幼隊、社會局家防中心與教育局組成專案小組，開會討論並展開調查。

據了解，依被害人描述，發生時間距今約15年前，檢警專案小組擴大偵辦，釐清是否有還有其他被害學生，據了解，目前除了報案被害人之外，現掌握還有一名被害人；強制性交的追訴期是20年期限，依被害人描述案發時仍在追訴期內。

Po文表示，小時候因是隔代教養，所以把帶她入體操世界的教練，幾乎是當自己的父親一般尊重。國小階段教練呵護無微不至，不論是體操中危險動作的保護，或是平常的噓寒問暖，讓她備受感動，所以平常間的摟摟抱抱，她都當做是跟家人之間親密動作一般，不以為意。

但上了國中開始發育時，教練不知道是故意還是不經意，都會接觸到她的私處或上半身，還看到教練叫學姊幫他按摩。在一次的外地比賽，教練叫她過去房間，說要賽前放鬆，「就在那晚，在他的房間，我只知道，我的童貞，這個身為女人的珍寶，被這個曾經我視為父親的人所踐踏在地上，一文不值........。」

社群網站貼出報案三聯單，案類為性交猥褻，發生時地是在92年6月30日。控訴者說，會講出來的原因，是看到「美國體操界」的新聞，她看到偶像出面指控隊醫性侵時，那種堅毅的眼神讓她淚流不止。「我知道，跟我同樣受苦的人，還活在痛苦的深淵。」還有多名學姊也受害。

據了解，被指控的體操教練，是體操界的資深元老級教練。所帶體操團隊有諸多表現，還曾獲得表揚。教練面對外界詢問，低調表示「沒有」或「忘記了」。

檢警已扣留教練電腦等相關證物。高雄市教育局表示，性平會已啟動訪談，此案還有其他受害者，也提出了調查申請。

受害者Po出報案三聯單佐證。圖／摘自爆料公社
受害者Po出報案三聯單佐證。圖／摘自爆料公社
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受害者在社群網站Po出被害經過。圖／摘自爆料公社
受害者在社群網站Po出被害經過。圖／摘自爆料公社
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性侵猥褻隔代教養

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