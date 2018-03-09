法官性騷案改判罰錢 李茂生批審判長：幹嘛做這種決定

2018-03-09 21:53 聯合新聞網 綜合報導



台北高等行政法官陳鴻斌騒擾女助理案翻案，再審改判裁罰一年薪水。 記者蘇位榮／攝影 分享 facebook

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控性騷擾女助理，前年遭職務法庭判決免除法官職務，陳不服提起再審，昨（8）職務法庭改判裁罰陳一年法官薪水二百多萬元定讞，引起法界人士議論，對此台大教授李茂生也在臉書批評他的大學同學、職務法庭審判長林文舟，「你幹嘛沒事幹，做出這種決定」。

李茂生引用該判決部分內容，其中法官認為從李鴻斌因此案離職，以任職時最後月薪18萬餘元推估，迄今罰款總額已有二百多萬元，「三次言行不檢而有逾二百萬元之處罰，本庭認為其懲戒已經足夠」。對此李茂生痛批「撇除個案的考量，判決本身所具有的宣示意義難道不重要嗎？」

李茂生甚至點名他的大學同學、本次作為職務法庭審判長的林文舟，語重心長道「你知不知道，如果教授對學生做出同樣的事情，而該校的性平會秉公處理的話，結果會怎樣嗎？你幹嘛沒事幹，做出這種決定」，甚至表示這種判決還會讓兩人的大學同學、司法院院長許宗力相當難堪。

許多網友也認為這份判決相當荒謬，並揶揄「考績拿甲也可以當作判斷理由？我小學買紅十字會郵票是不是也可以」、「官官相護罷了，大家都看得懂呀」、「屢次性騷擾被懲戒後，只要對被害人說，好啦幫你介紹對象，就可以提起再審獲得輕判哦！（筆記中）」。