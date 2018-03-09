親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

法官性騷案改判罰錢 李茂生批審判長：幹嘛做這種決定

2018-03-09 21:53聯合新聞網 綜合報導

台北高等行政法官陳鴻斌騒擾女助理案翻案，再審改判裁罰一年薪水。 記者蘇位榮／攝影
台北高等行政法官陳鴻斌騒擾女助理案翻案，再審改判裁罰一年薪水。 記者蘇位榮／攝影
分享

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控性騷擾女助理，前年遭職務法庭判決免除法官職務，陳不服提起再審，昨（8）職務法庭改判裁罰陳一年法官薪水二百多萬元定讞，引起法界人士議論，對此台大教授李茂生也在臉書批評他的大學同學、職務法庭審判長林文舟，「你幹嘛沒事幹，做出這種決定」。

李茂生引用該判決部分內容，其中法官認為從李鴻斌因此案離職，以任職時最後月薪18萬餘元推估，迄今罰款總額已有二百多萬元，「三次言行不檢而有逾二百萬元之處罰，本庭認為其懲戒已經足夠」。對此李茂生痛批「撇除個案的考量，判決本身所具有的宣示意義難道不重要嗎？」

李茂生甚至點名他的大學同學、本次作為職務法庭審判長的林文舟，語重心長道「你知不知道，如果教授對學生做出同樣的事情，而該校的性平會秉公處理的話，結果會怎樣嗎？你幹嘛沒事幹，做出這種決定」，甚至表示這種判決還會讓兩人的大學同學、司法院院長許宗力相當難堪。

許多網友也認為這份判決相當荒謬，並揶揄「考績拿甲也可以當作判斷理由？我小學買紅十字會郵票是不是也可以」、「官官相護罷了，大家都看得懂呀」、「屢次性騷擾被懲戒後，只要對被害人說，好啦幫你介紹對象，就可以提起再審獲得輕判哦！（筆記中）」。

李茂生恐龍法官

相關新聞

朝獨派蔡丁貴噴「生髮劑」統派男獲1萬交保

2018-03-09 18:33

「合世」前總經理突然被拔 原因曝光

2018-03-09 16:37

動手毆前員工 藝人蔡頭被起訴

2018-03-09 18:51

影／男酒後堅持載妹子回家 撞翻貨車急問媽「怎麼辦」

2018-03-09 11:02

騷擾女助理法官改輕判 學者：實在太扯

2018-03-09 22:57

法官性騒案 謝靜慧：男法官也有妻女 法官可這樣騷擾？

2018-03-09 22:26

審案爭議 林文舟：像扁案突換法官 當事人怎麼想？

2018-03-09 21:42

防患於未然 高雄多家化工廠廠長出席防災講習

2018-03-09 20:24

國民法官新制 法曹協會邀集座談

2018-03-09 20:09

影／騎越野車擅闖火炎山自然保留區 5人被判刑6個月

2018-03-09 19:48

審法官性騒案 石木欽：雖認為違法 總不能把案子搶回來

2018-03-09 19:42

持西瓜刀搶雜貨店2800元 重判8年

2018-03-09 19:25

同事買新車、他邀尬車 7旬老夫妻被撞慘死

2018-03-09 19:19

科大生找國中女援交 竟辯給錢是3年前摸過要她別張揚

2018-03-09 18:13

酒女撞死烘焙坊老闆 看到相驗照片全部認罪

2018-03-09 17:49

闖記者會噴生髮劑 統派男子遭辦侵入住宅

2018-03-09 17:45

沒請律師只能調閱筆錄影本 大法官說違憲

2018-03-09 17:30

公司透過通訊軟體得知員工懷孕隔天解僱 罰30萬

2018-03-09 17:20

路面隆起騎士摔傷索賠 超速應負一半責任

2018-03-09 16:56

噴生髮劑擦掉就好？法界：可提傷害或公然侮辱告訴

2018-03-09 16:13

陳鴻斌騒擾輕判掀爭議 合議庭組成不合法？

2018-03-09 16:02

摸12歲少女胸部快閃 男辯：我腦袋有病

2018-03-09 15:59

踩風火輪更安全！警方送風嘴燈給老年單車騎士

2018-03-09 15:49

向放天燈民眾按喇叭示警 平溪火車司機竟遭潑墨

2018-03-09 14:49

台化拒12億天價罰鍰提訴願 環署：彰縣瑕疵多 撤銷罰鍰

2018-03-09 13:41

前夫剛病逝 慈濟女志工今車禍不治

2018-03-09 13:28

愛上E奶妹「跟她走」 女兒：5年沒見過爸

2018-03-09 12:30

影╱女子拜財神騙走彩券 神明也不保佑

2018-03-09 11:52

他好心送她回家為求歡 她嚇得冒雨打赤腳往外衝

2018-03-09 11:52

「內褲男」光天化日偷娃娃機 警方調監視器追緝

2018-03-09 11:37

被控圖利遠雄大巨蛋 李述德：請判我無罪

2018-03-09 11:36

竊案現場手套驗到竊嫌DNA 法官判無罪的原因是…

2018-03-09 10:11

移工日夜上班無休連3月 雇主被起訴

2018-03-09 01:28

法官性騷擾女助理原判免職 撤銷改罰1年薪

2018-03-09 01:03

生前疑女非親生 爸媽接力贏官司

2018-03-09 00:03

除夕夜縱火害死6親人…「泯滅人性」二審仍判死

2018-03-08 23:45

鋸斷八田與一銅像 李承龍一審判5月

2018-03-08 23:22

小情侶生米煮成熟飯 法官以結局圓滿罰勞服

2018-03-08 23:11

基隆某幼兒園老師罰學生自打耳光 市府：已處分

2018-03-08 21:42
看更多

熱門文章

為警察發聲 龍應台：辛苦工作可以有尊嚴吧？

2018-03-09 10:50

影／獨撐全家經濟支柱 孝警驟逝同仁不捨　 　

2018-03-09 14:58

向放天燈民眾按喇叭示警 平溪火車司機竟遭潑墨

2018-03-09 14:49

酒女撞死烘焙坊老闆 看到相驗照片全部認罪

2018-03-09 17:49

竊案現場手套驗到竊嫌DNA 法官判無罪的原因是…

2018-03-09 10:11

朝獨派蔡丁貴噴「生髮劑」統派男獲1萬交保

2018-03-09 18:33

太荒謬！烘乾機「烘」醬料包 爆漿超噁怎麼清？

2018-03-09 09:56

影／休旅車陷火海 民眾見義勇為急攔車救人

2018-03-09 22:02

法官性騷案改判罰錢 李茂生批審判長：幹嘛做這種決定

2018-03-09 21:53

火烤瓦斯桶！老闆用這招煮「桶仔雞」顧客嚇得跑光光

2018-03-09 16:15

因公猝逝台西分局長告別式 覆國旗警旗備極哀榮

2018-03-09 20:00

「看太多遍了」 小鮮肉下體特徵被摸得一清二楚

2018-03-09 13:28

桃園八德「安居緝毒」掃毒窟 17歲少女淪毒蟲

2018-03-09 12:02

賣家竟用「消痔丸」包裝 他尷尬取貨：整我嗎？

2018-03-09 16:57

因應年底大選 台南75位警官大調動　

2018-03-09 19:23

上班途中義勇救人 老闆嫌他多事還問：扣全勤？

2018-03-09 14:49

惡姪性侵堂嬸 顏射還強迫吞精

2018-03-09 20:29

廟前拍婚紗照「法器互換」 網：絕對不會撞照片

2018-03-09 21:02

「合世」前總經理突然被拔 原因曝光

2018-03-09 16:37

闖記者會噴生髮劑 統派男子遭辦侵入住宅

2018-03-09 17:45

防患於未然 高雄多家化工廠廠長出席防災講習

2018-03-09 20:24

北市銀行外被追砍 男子倒地哀嚎

2018-03-09 14:24

「幸福巴士不幸福！」雲林幸福巴士翻車6人受傷

2018-03-09 17:22

台化拒12億天價罰鍰提訴願 環署：彰縣瑕疵多 撤銷罰鍰

2018-03-09 13:41

母臨終告知「養父就是妳生父」 驗血緣果然是

2018-03-09 20:02

愛上E奶妹「跟她走」 女兒：5年沒見過爸

2018-03-09 12:30

「內褲男」光天化日偷娃娃機 警方調監視器追緝

2018-03-09 11:37

網拍山寨iPhone 每支便宜數千上萬人受騙

2018-03-09 14:42

噴生髮劑擦掉就好？法界：可提傷害或公然侮辱告訴

2018-03-09 16:13

女老師要學生自打耳光 基隆深澳附幼老師處分調職

2018-03-09 09:35

法官性騒案 謝靜慧：男法官也有妻女 法官可這樣騷擾？

2018-03-09 22:26

只有喊話沒有誘因 彰化刑警荒缺額仍達33人

2018-03-09 11:48

前夫剛病逝 慈濟女志工今車禍不治

2018-03-09 13:28

審法官性騒案 石木欽：雖認為違法 總不能把案子搶回來

2018-03-09 19:42

高雄火警 疑租屋糾紛而縱火

2018-03-09 13:45

同事買新車、他邀尬車 7旬老夫妻被撞慘死

2018-03-09 19:19

動手毆前員工 藝人蔡頭被起訴

2018-03-09 18:51

直升機螺旋槳聲是希望 陳霈英說：世上最美好的聲音

2018-03-09 17:51

影／騎越野車擅闖火炎山自然保留區 5人被判刑6個月

2018-03-09 19:48

公司透過通訊軟體得知員工懷孕隔天解僱 罰30萬

2018-03-09 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top