援交女出賣男客資料 他遭索60萬「消災費」

2018-03-08 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



鄭姓男子與一名女網友性交易，完事後，女子卻將他的個資交給彭姓、李姓男子，兩人肉搜出鄭的上班地點，堵人、恐嚇，向他索討60萬元「消災」，並逼簽50萬元本票。彭、李深夜再度到鄭住處威脅，要他先給3萬元，鄭偷偷報警，兩人被依恐嚇取財罪起訴，新北地院分別判彭、李7月與6月徒刑，彭不得易科罰金。彭上訴，高等法院駁回定讞。

彭男因酒後駕車吃上公共危險罪，台北地院判他4月徒刑、併科5萬元罰金；前年11月，他易科罰金執行完畢。這次恐嚇取財，構成5年內再犯有期徒刑以上之罪的累犯。

鄭姓男子去年5月22日與一名女網友性交易，未料個資外流，彭、李5月26日到鄭上班地點等待，見他外出用餐，以「有事要談」為由將鄭請出餐廳。

兩人恫嚇「如果不好好談，就把你上網援交的事情公布給公司」，勸鄭花錢消災；鄭想付3萬元解決，但兩人勒索60萬元。彭、李逼鄭簽50萬元本票，並寫下「白嫖、假冒警察強盜性交」字句的自白與和解書，還說如果沒法貸款給錢，可以幫忙去大陸開帳戶。當天深夜11點，彭、李又前往鄭三重住處，李拿著一根棍子示威，要他先給3萬元。