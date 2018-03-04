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他性侵網友 竟稱感情受挫還要求減刑

2018-03-04 18:34聯合報 記者林孟潔╱即時報導

王姓男子前年和女網友相約外出見面，凌晨到女方住處聊天，他突色慾薰心強壓女子身體想發生性行為，女子大喊「以後連朋友都不是」，他仍不停手，最後性侵得逞。他在法院主張曾尋短兩次，情緒受到影響，但法官勘驗兩人LINE對話紀錄，認為他行為時意識清楚，依強制性交罪判3年4月徒刑。

判決指出，王在網路遊戲「勁舞團」認識女子，他對女子感到十分好奇，便獨自搭火車到台北找人，兩人相約在捷運站見面，女子還騎機車載他回住處聊天，未料凌晨2時許，他先環抱女子壓制在床上，手不斷撫摸胸部，女子反抗大喊，「如果對我做了什麼，以後連朋友都不是！」

王聽完仍強行脫去女子上衣，不顧女子意願強行性侵得逞，女子事後報警處理。王的律師主張，王曾有燒炭尋短情況，精神狀況不穩定，行為時有精神障礙，但法官勘驗雙方LINE對話，發現王曾說「晚上記得來接我」、「我到捷運站門口了」等語。

王供稱，他犯案時沒過這樣做對不對，他很確定女子不同意，他也問過女方「如果我還堅持要對你怎樣，你會怎樣？」法官認為，王當時具有行為意識和判斷能力。另外，王的律師主張，王之前感情受挫，導致處理男女間感情方式和常人有異，請求法官減刑，但法官認為，王已造成女子身心受創，且理由並非客觀憐憫理由，不採信律師說詞。

法官認定，王對女子強制性交，且未和女子達成和解取得原諒，女子也表示不願意再看到他，依強制性交罪判3年4月徒刑。

王姓男子強行性侵女網友得逞，被法院判3年4月徒刑。示意圖／ingimage
王姓男子強行性侵女網友得逞，被法院判3年4月徒刑。示意圖／ingimage
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