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馬英九花蓮走透透 民眾湧入搶合影笑稱促進經濟

「沒事不要打給我」 夫國外工作對家不聞問法官准離

2018-03-04 18:30聯合報 記者林敬家╱即時報導

洪姓女子結婚近30年，育有三子女，丈夫長期在國外工作，曾在菲律賓經商疑似發生婚外情育有一名子女，後又到越南工作，再與人有超友誼關係， 妻指控丈夫一年只回家兩、三次，已四、五年之久，對家庭不聞不問，還曾對子女說「叫你媽沒事不要一直打電話給我！」讓妻心寒訴請離婚，台中地院法官認為，夫對妻沒有情感支持、關懷問候，認為兩人婚姻關係回復難有希望判離。

妻指控丈夫即使返台也隱瞞返台日期，帶越南女子到台灣遊園數日後才回家，夫也會避開家人講電話， 半夜出門未歸，或動輒一、二日出門不歸，還對她以「三字經」辱罵，雖曾試圖與他溝通，希望丈夫履行同居義務探視子女，卻被回「台灣我不可能回去！」、「我在做什麼，不用跟你說那麼多，你也不用跟我說那麼多」。

子女對於父親行蹤也不清楚，不知他人身在何國、何時回家，都認為父親對家裡的關心與經濟支持有限。

法官認為丈夫因工作未能經常返台， 入境返家時間卻未如實告知妻，又未告知所在地、主動與妻聯繫，返台在家雙方也鮮少互動，已違夫妻共營美滿生活本旨，婚姻中夫妻、家庭彼此扶持特質已不存在，也讓妻對婚姻心灰意冷，依一般生活經驗，雙方婚姻難期修復，判兩人離婚，仍可上訴。

洪姓女子丈夫長期在外工作，對家庭鮮少關心，法官判兩人離婚。記者林敬家／攝影
洪姓女子丈夫長期在外工作，對家庭鮮少關心，法官判兩人離婚。記者林敬家／攝影
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婚姻越南夫妻
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