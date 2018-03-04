「沒事不要打給我」 夫國外工作對家不聞問法官准離

2018-03-04 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



洪姓女子結婚近30年，育有三子女，丈夫長期在國外工作，曾在菲律賓經商疑似發生婚外情育有一名子女，後又到越南工作，再與人有超友誼關係， 妻指控丈夫一年只回家兩、三次，已四、五年之久，對家庭不聞不問，還曾對子女說「叫你媽沒事不要一直打電話給我！」讓妻心寒訴請離婚，台中地院法官認為，夫對妻沒有情感支持、關懷問候，認為兩人婚姻關係回復難有希望判離。

妻指控丈夫即使返台也隱瞞返台日期，帶越南女子到台灣遊園數日後才回家，夫也會避開家人講電話， 半夜出門未歸，或動輒一、二日出門不歸，還對她以「三字經」辱罵，雖曾試圖與他溝通，希望丈夫履行同居義務探視子女，卻被回「台灣我不可能回去！」、「我在做什麼，不用跟你說那麼多，你也不用跟我說那麼多」。

子女對於父親行蹤也不清楚，不知他人身在何國、何時回家，都認為父親對家裡的關心與經濟支持有限。