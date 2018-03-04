保障人權好貴… 強制辯護擬擴大 錢哪來？

2018-03-04 01:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



為保障人民權益，2004年法律扶助法上路，條文規定法律扶助基金會基金為100億元，創立基金5億；司法院每年編列經費捐助，今年度就捐了13億7千多萬元。有法界人士認為補助應有天花板，不能「照單全收」，也有人認為既然強制辯護制度經立法通過，就應予以保障。

法律扶助法的立法目的是「對於無資力，或因其他原因」無法受到法律適當保護者，提供必要的法律扶助，原本的目的是照顧低收入戶，但「或其他原因」定義不明，像是騙過前總統陳水扁、佯裝國泰集團蔡鎮宇獨生女名義敲詐五星級飯店優惠的黃琪，也賴法扶基金會聘律師，惹議。

司法院2004年共捐助法扶會7億元，但2015年法律扶助法修法，擴大得聲請法扶的對象，隔年司法院捐助法扶會始破10億元大關，今年捐助的13億7440萬中，用作基金的僅2千萬元，其餘全作運作經費。

去年司改國是會議，發現國庫一年用來支付犯罪被害人法律扶助的金額僅4200萬元，與用來支付給被告、犯嫌的律師酬金根本無法相比。法律扶助基金會則強調，服務對象不分被害人、加害人。

司法院力推金字塔訴訟構造，二審將是事後審兼續審制，第一審事實審功能必須強化，國家機器要透過正當法律程序來確定被告有罪，就須給被告完備的防禦權。一名法官說，「司改很貴」，但如果是人權信念，應給支持。目前司法院捐助的金額由法扶會提需求，司法院再提預算，隨強制辯護範圍擴大，捐助的金額也勢必再暴增。

值得注意的是，強制辯護案件非都由法扶會接下。以台灣高等法院為例，被告聲請強制辯護，由公設辯護人室分案，依「5：2：2」比例由公設辯護人、義務辯護律師、法律扶助基金會承接。換句話說，每9件案子中，有5件是由公設辯護人辯護，公辯是法院編制內的公務員，俸給和法官、檢察官相同，「開銷固定」，但台高院也只有5位公辯。

義務辯護律師則是為單一被告擔任辯護工作並完成該審級的辯護時，由審判長決定給予1萬8千元至2萬8千元(第一審)或1萬3千元至2萬3千元(第二審)酬金；這些費用由該法院支付，律師名單由各地律師公會提供。而法扶會付給辯護律師的費用，約3萬元以上。法扶會的酬金目前多仰賴國庫捐助，和義務辯護律師相較只是「繞個圈」，都是由國家支應，因此也有人討論「哪種比較省」。