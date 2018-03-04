親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

快去捕獲！馬英九今天花蓮趴趴走 行程大公開

保障人權好貴… 強制辯護擬擴大 錢哪來？

2018-03-04 01:37聯合報 記者王宏舜╱即時報導

為保障人民權益，2004年法律扶助法上路，條文規定法律扶助基金會基金為100億元，創立基金5億；司法院每年編列經費捐助，今年度就捐了13億7千多萬元。有法界人士認為補助應有天花板，不能「照單全收」，也有人認為既然強制辯護制度經立法通過，就應予以保障。

法律扶助法的立法目的是「對於無資力，或因其他原因」無法受到法律適當保護者，提供必要的法律扶助，原本的目的是照顧低收入戶，但「或其他原因」定義不明，像是騙過前總統陳水扁、佯裝國泰集團蔡鎮宇獨生女名義敲詐五星級飯店優惠的黃琪，也賴法扶基金會聘律師，惹議。

司法院2004年共捐助法扶會7億元，但2015年法律扶助法修法，擴大得聲請法扶的對象，隔年司法院捐助法扶會始破10億元大關，今年捐助的13億7440萬中，用作基金的僅2千萬元，其餘全作運作經費。

去年司改國是會議，發現國庫一年用來支付犯罪被害人法律扶助的金額僅4200萬元，與用來支付給被告、犯嫌的律師酬金根本無法相比。法律扶助基金會則強調，服務對象不分被害人、加害人。

司法院力推金字塔訴訟構造，二審將是事後審兼續審制，第一審事實審功能必須強化，國家機器要透過正當法律程序來確定被告有罪，就須給被告完備的防禦權。一名法官說，「司改很貴」，但如果是人權信念，應給支持。目前司法院捐助的金額由法扶會提需求，司法院再提預算，隨強制辯護範圍擴大，捐助的金額也勢必再暴增。

值得注意的是，強制辯護案件非都由法扶會接下。以台灣高等法院為例，被告聲請強制辯護，由公設辯護人室分案，依「5：2：2」比例由公設辯護人、義務辯護律師、法律扶助基金會承接。換句話說，每9件案子中，有5件是由公設辯護人辯護，公辯是法院編制內的公務員，俸給和法官、檢察官相同，「開銷固定」，但台高院也只有5位公辯。

義務辯護律師則是為單一被告擔任辯護工作並完成該審級的辯護時，由審判長決定給予1萬8千元至2萬8千元(第一審)或1萬3千元至2萬3千元(第二審)酬金；這些費用由該法院支付，律師名單由各地律師公會提供。而法扶會付給辯護律師的費用，約3萬元以上。法扶會的酬金目前多仰賴國庫捐助，和義務辯護律師相較只是「繞個圈」，都是由國家支應，因此也有人討論「哪種比較省」。

司改會議也決議律師要從事「一定之公益服務」，且要將公益服務法制化。雖然強制辯護案件的律師報酬遠低於市場行情，但法界人士認為律師應有公益性格，如美國就注重「pro bono」，必須提供時間或金錢給弱勢者，且律師也不會因接到「pro bono」的案件就敷衍應付，因為怕「壞了名聲」。

強制辯護制度再擴大，所需經費哪裡來？目前仍無定案。記者王宏舜／攝影
強制辯護制度再擴大，所需經費哪裡來？目前仍無定案。記者王宏舜／攝影
分享

司法院台灣高等法院公務員
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

法扶資源遭濫用… 詐團撈數億 也來申請免費辯護

2018-03-04 00:17

強制辯護範圍擬擴大 法官：慷全民之慨

2018-03-04 00:17

為爭上億遺產…她寧背通姦罪 曝光偷情私生女

2018-03-03 23:56

前法官涉買賣北韓無煙煤 檢掌握金流

2018-03-04 00:17

法律扶助諮詢遇奧客 罵律師不要臉判賠30萬

2018-03-04 00:17

母租房燒炭亡 女判賠屋主三百萬

2018-03-03 23:59

三字經罵同事還硬掰「趕羚羊」 女店員判拘役10日

2018-03-03 21:44

農會員工互助會散會 老員工退休領不到錢告農會敗訴

2018-03-03 19:58

爭女兒上億繼承權 媽媽寧被判刑也要認親

2018-03-03 19:45

新竹市議員顏政德 涉嫌詐領助理費獲交保

2018-03-03 17:44

男友愛算命 女罵命理師「神棍」挨罰

2018-03-03 17:25

5則廣告賺美金100元？爽收美金43萬代價是...

2018-03-03 17:13

魏應充返家探視 放假48小時

2018-03-03 15:55

罵警察「白痴喔」遭罰1萬5千元

2018-03-03 15:09

「掛羊頭賣狗肉」基隆破2電玩賭場查扣300萬

2018-03-03 14:54

BMW高速公路飆車又逼車 囂張駕駛吞紅單

2018-03-03 13:00

母租套房燒炭亡成凶宅 女兒得賠屋主300萬

2018-03-03 12:20

惡男推倒老嫗強取200元 法官重判8年4月 　

2018-03-03 12:02

Line群組罵主管賤人判無罪 法官：發洩情緒而已

2018-03-03 09:12

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

高雄早餐店老闆娘遭行刑式槍擊 頭部中彈急救

2018-03-03 09:23

惡男槍擊女老闆後還要開槍打前妻 卡彈沒得逞

2018-03-03 12:17

母租套房燒炭亡成凶宅 女兒得賠屋主300萬

2018-03-03 12:20

搶救9個多小時 高雄遭槍擊早餐店女老闆不治

2018-03-03 17:05

野火大亂台鐵！電纜被燒斷 數千旅客滯留雲林緊急接駁

2018-03-03 15:59

二度酒駕男撞死霧峰佰九哥 網友撻伐：見一次打一次

2018-03-03 15:52

爭女兒上億繼承權 媽媽寧被判刑也要認親

2018-03-03 19:45

「掛羊頭賣狗肉」基隆破2電玩賭場查扣300萬

2018-03-03 14:54

苗栗鯉魚潭水庫溢洪口 驚見女子陳屍壩底

2018-03-03 10:50

投資人醒醒吧！ETHVINEX套利機器人是詐騙

2018-03-03 13:16

台鐵嘉義段中斷 疑自強號勾到電線引發雜草起火

2018-03-03 16:24

影╱龍發堂返鄉女猝死 妹問蔡總統「要死人才重視？」

2018-03-03 11:55

早餐店老闆娘中彈命危 女員工前夫涉重嫌

2018-03-03 12:57

打扮妖豔成熟 上床5次他渾然不知她是國中生

2018-03-03 15:10

可憐女看護 被色老闆扒光8件衣物求救無門

2018-03-03 11:39

快取寶案 調查局前科長找學生當下線遭訴

2018-03-03 16:34

台中知名湖心亭驚見男浮屍 警消打撈釐清身分

2018-03-03 13:37

「會讓你很舒服」 按摩女拉客：想摸那裡都可以

2018-03-03 11:27

經絡調理調到懷孕 女病患告推拿師判無罪

2018-03-03 13:10

台南四草大橋出現浮屍 檢警未能查出身分呼籲指認

2018-03-03 23:07

魏應充返家探視 放假48小時

2018-03-03 15:55

醉男一見消防隊馬上跳河 救起宣告不治

2018-03-03 10:09

女子載浮載沉淡水河 漂了800公尺被消防員攔截打撈

2018-03-03 16:56

台64快速道路火燒車 駕駛早一步跳車逃

2018-03-03 18:16

BMW高速公路飆車又逼車 囂張駕駛吞紅單

2018-03-03 13:00

為爭上億遺產…她寧背通姦罪 曝光偷情私生女

2018-03-03 23:56

農會員工互助會散會 老員工退休領不到錢告農會敗訴

2018-03-03 19:58

槍殺仗義早餐店女老闆 凶手留遺書逃逸

2018-03-04 00:17

遭槍擊早餐店女老闆 家屬已放棄急救

2018-03-03 14:54

三字經罵同事還硬掰「趕羚羊」 女店員判拘役10日

2018-03-03 21:44

5則廣告賺美金100元？爽收美金43萬代價是...

2018-03-03 17:13

消防員常見職業病 物理治療師教導一顆球舒緩法

2018-03-03 20:46

龍發堂女住民返鄉猝死 高市衛生局：有協助安置

2018-03-03 16:36

「可怕的惡夢」遭司機伸狼爪 女童寫下日期

2018-03-03 10:08

雜貨輪夾帶走私香菇 海巡一查滿貨櫃

2018-03-03 16:04

苗栗傳一氧化碳中毒 6人送醫

2018-03-03 18:27

男子開瓦斯尋短 子收到「你來幫我收屍」簡訊 報警救人

2018-03-03 21:16

龍發堂返鄉女陳屍 妹畫現場圖質疑他殺

2018-03-03 10:14

轎車撞入加油站 車頭毀冒煙起火、男女送醫

2018-03-03 20:39

新竹市議員顏政德 涉嫌詐領助理費獲交保

2018-03-03 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top