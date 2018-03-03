新竹市議員顏政德 涉嫌詐領助理費獲交保

2018-03-03 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市議員顏政德。照片／顏政德提供 分享 facebook 國民黨籍新竹市北區議員顏政德被控涉嫌以姪子、姪媳做人頭詐領助理費，以每個月薪資3至4萬元，詐領約2年時間，不法所得約有1百萬元。昨天，顏遭檢方搜索並向法院聲請羈押，法官今天裁定以40萬元交保。根據顏的友人指出，他相信顏在助理費的用途上，全都用在民眾服務及公務上，錢並沒有進到他的口袋。

顏政德在民國96年至98年間，擔任新竹市長林政則的機要人員，4年前當選新竹市議會第九屆議員。記者透過手機、Line等聯繫顏政德，但都無法接通，未取得顏的親口回應。

新竹地檢署由檢察官邱志平指揮，昨天上午在顏政德的服務處、住宅與姪子姪媳的住宅發動搜索，並陸續將3人帶回偵辦。

檢方調查，顏政德涉嫌利用姪子、姪媳為人頭，從民國104年2月至106年3月不等，以2人為議員助理，向議會申請每人每月3至4萬元助理費，2年來約有100餘萬元。提款卡則交由顏保管並提領。

檢方調查，顏政德的姪子有穩定工作，姪媳是家庭主婦，姪子稱平時也會協助幫忙議員工作，至於姪媳則坦承為人頭。在100萬不法所得中，姪子人頭戶佔約89萬元、姪媳為16萬餘元。不過，兩人涉案情節，還需要釐清。

檢方指出，顏政德在羈押庭中當庭認罪，表示願意繳回犯罪所得，因此法官認為沒有羈押必要，分別裁定顏政德、姪子、姪媳各以40萬元、5萬元、3萬元交保。交保期間，顏被要求不得再以姪子、姪媳接觸。