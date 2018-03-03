親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

新竹市議員顏政德 涉嫌詐領助理費獲交保

2018-03-03 17:44聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市議員顏政德。照片／顏政德提供
新竹市議員顏政德。照片／顏政德提供
分享
國民黨籍新竹市北區議員顏政德被控涉嫌以姪子、姪媳做人頭詐領助理費，以每個月薪資3至4萬元，詐領約2年時間，不法所得約有1百萬元。昨天，顏遭檢方搜索並向法院聲請羈押，法官今天裁定以40萬元交保。根據顏的友人指出，他相信顏在助理費的用途上，全都用在民眾服務及公務上，錢並沒有進到他的口袋。

顏政德在民國96年至98年間，擔任新竹市長林政則的機要人員，4年前當選新竹市議會第九屆議員。記者透過手機、Line等聯繫顏政德，但都無法接通，未取得顏的親口回應。

新竹地檢署由檢察官邱志平指揮，昨天上午在顏政德的服務處、住宅與姪子姪媳的住宅發動搜索，並陸續將3人帶回偵辦。

檢方調查，顏政德涉嫌利用姪子、姪媳為人頭，從民國104年2月至106年3月不等，以2人為議員助理，向議會申請每人每月3至4萬元助理費，2年來約有100餘萬元。提款卡則交由顏保管並提領。

檢方調查，顏政德的姪子有穩定工作，姪媳是家庭主婦，姪子稱平時也會協助幫忙議員工作，至於姪媳則坦承為人頭。在100萬不法所得中，姪子人頭戶佔約89萬元、姪媳為16萬餘元。不過，兩人涉案情節，還需要釐清。

檢方指出，顏政德在羈押庭中當庭認罪，表示願意繳回犯罪所得，因此法官認為沒有羈押必要，分別裁定顏政德、姪子、姪媳各以40萬元、5萬元、3萬元交保。交保期間，顏被要求不得再以姪子、姪媳接觸。

薪資國民黨
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

男友愛算命 女罵命理師「神棍」挨罰

2018-03-03 17:25

魏應充返家探視 放假48小時

2018-03-03 15:55

罵警察「白痴喔」遭罰1萬5千元

2018-03-03 15:09

「掛羊頭賣狗肉」基隆破2電玩賭場查扣300萬

2018-03-03 14:54

BMW高速公路飆車又逼車 囂張駕駛吞紅單

2018-03-03 13:00

母租套房燒炭亡成凶宅 女兒得賠屋主300萬

2018-03-03 12:20

惡男推倒老嫗強取200元 法官重判8年4月 　

2018-03-03 12:02

Line群組罵主管賤人判無罪 法官：發洩情緒而已

2018-03-03 09:12

共諜案作證／「髒水太多」 王炳忠盼對質釐清

2018-03-03 00:34

快取寶吸金188億 首波起訴14人

2018-03-03 00:34

調查局兩派人捲入快取寶吸金案 將送考績會嚴懲

2018-03-03 00:34

婆婆催「生」變飆罵 怨偶3年判離婚

2018-03-03 00:22

3旅行社 涉2年冒訂3.5萬張花東車票

2018-03-03 00:09

6千人受害 台南梵印烘焙倒閉將送辦

2018-03-02 23:18

夾娃娃機的蠟筆小新露小雞雞 警：有觸法疑慮

2018-03-02 22:41

媳婦婚後3年沒生 被婆婆掃地出門、逼離婚

2018-03-02 19:51

手遊好友近5千、10年未同床髒話罵妻 妻訴離敗訴

2018-03-02 19:41

偽歸國闊少盜刷癡情女信用卡 小模案主嫌判9月　

2018-03-02 19:34

義務勞動抵徒刑別不當一回事 小心撤銷緩刑須入獄

2018-03-02 18:17

網戀發生性關係男不想分 謊稱散播性愛影片

2018-03-02 16:46

裝闊劈腿騙婚 13名女子被騙近千萬

2018-03-02 16:38

結婚為前提詐騙357萬 男子遭判徒刑5年

2018-03-02 16:02

快取寶吸金188億 孫岳澤等14人遭起訴

2018-03-02 15:59

被警跟監好久 醉漢被逮辯：車停路邊沒騎

2018-03-02 15:53

影／五楊高轎車閃休旅車翻覆 網友：幸好沒掉下去

2018-03-02 14:31

影／台灣民主自由？周泓旭怨：只給我兩段樓梯說話

2018-03-02 13:33

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

高雄早餐店老闆娘遭行刑式槍擊 頭部中彈急救

2018-03-03 09:23

女子陳屍基隆大樓頂樓褲子褪去 家屬疑他殺、警方疑觸電

2018-03-02 21:30

惡男槍擊女老闆後還要開槍打前妻 卡彈沒得逞

2018-03-03 12:17

母租套房燒炭亡成凶宅 女兒得賠屋主300萬

2018-03-03 12:20

就為了一顆檳榔 聯結車司機害死女博士

2018-03-02 23:27

龍發堂返鄉女離奇陳屍近半月無人知 原來大樓沒管制

2018-03-03 00:15

國道駕駛車停路中持棍想理論 竟被嗆到丟棍鞠躬道歉

2018-03-02 22:35

大學生跳捷運軌道又賴在救護車上 警消：超可惡

2018-03-02 20:24

搶救9個多小時 高雄遭槍擊早餐店女老闆不治

2018-03-03 17:05

野火大亂台鐵！電纜被燒斷 數千旅客滯留雲林緊急接駁

2018-03-03 15:59

神預言！駕駛說完瞬間被撞 網：遇到三寶真沒轍

2018-03-02 20:42

調查局兩派人捲入快取寶吸金案 將送考績會嚴懲

2018-03-03 00:34

摩西出埃及花40年、他用Google僅6天 信徒指出關鍵

2018-03-02 21:44

70度傾斜！車子倒栽車庫入口 網驚：車停好了？

2018-03-02 22:11

苗栗鯉魚潭水庫溢洪口 驚見女子陳屍壩底

2018-03-03 10:50

影╱龍發堂返鄉女猝死 妹問蔡總統「要死人才重視？」

2018-03-03 11:55

「掛羊頭賣狗肉」基隆破2電玩賭場查扣300萬

2018-03-03 14:54

可憐女看護 被色老闆扒光8件衣物求救無門

2018-03-03 11:39

女童玩捉迷藏遊戲 老師趁她當鬼數數時施鹹豬手

2018-03-02 23:24

學長為未成年學妹拉皮條 還由應召站業者試車

2018-03-02 22:37

從龍發堂返家 女陳屍頂樓 死亡逾半個月

2018-03-03 00:34

打扮妖豔成熟 上床5次他渾然不知她是國中生

2018-03-03 15:10

投資人醒醒吧！ETHVINEX套利機器人是詐騙

2018-03-03 13:16

夾娃娃機的蠟筆小新露小雞雞 警：有觸法疑慮

2018-03-02 22:41

二度酒駕男撞死霧峰佰九哥 網友撻伐：見一次打一次

2018-03-03 15:52

媳婦婚後3年沒生 被婆婆掃地出門、逼離婚

2018-03-02 19:51

早餐店老闆娘中彈命危 女員工前夫涉重嫌

2018-03-03 12:57

影／單兵注意！超商內男子匍匐前進超誇張

2018-03-02 19:43

「會讓你很舒服」 按摩女拉客：想摸那裡都可以

2018-03-03 11:27

手遊好友近5千、10年未同床髒話罵妻 妻訴離敗訴

2018-03-02 19:41

動機費解… 刑警砍傷同事後自殺 行凶前有徵兆？

2018-03-03 00:34

快取寶案 調查局前科長找學生當下線遭訴

2018-03-03 16:34

魏應充返家探視 放假48小時

2018-03-03 15:55

台鐵嘉義段中斷 疑自強號勾到電線引發雜草起火

2018-03-03 16:24

經絡調理調到懷孕 女病患告推拿師判無罪

2018-03-03 13:10

醉男一見消防隊馬上跳河 救起宣告不治

2018-03-03 10:09

快取寶吸金188億 首波起訴14人

2018-03-03 00:34

BMW高速公路飆車又逼車 囂張駕駛吞紅單

2018-03-03 13:00

台中知名湖心亭驚見男浮屍 警消打撈釐清身分

2018-03-03 13:37

婆婆催「生」變飆罵 怨偶3年判離婚

2018-03-03 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top