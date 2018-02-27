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綁架富商勒贖3億元 「海陸」赫育龍二審判17年9月

2018-02-27 15:41聯合報 記者林伯驊╱即時報導

綽號「海陸」赫育龍4年前夥同5名共犯，涉嫌2度綁架陳姓富商勒贖，隔年又囚禁英國籍「帕加尼」陳姓車商勒贖，共得手贖金約3億元，高雄檢警偵辦後起訴全案，雄院依擄人勒贖罪判赫育龍18年，其餘人2到13年不等徒刑；二審高雄高分院今宣判，赫育龍17年9月，全案仍可上訴。

判決指出，2014年7月凌晨，赫育龍夥同綽號「阿坤」陳姓男子等人，在高雄三民區中都濕地公園，製造假車禍使陳姓富商及同車林姓友人下車察看，再押往前鎮區拘禁，赫要求付贖金人民幣5千萬元（台幣約2億元），陳央求雙方皆認識的一名嘉市聞人協調，以口述錄音轉達請託，最後共識付人民幣1500萬元贖款脫身。

2015年1月，赫認為上次沒完全取得人民幣5千萬，再夥同到前金區某大樓地下停車場埋伏，押走陳姓富商，蒙眼套頭囚禁某房間，陳男最後向弟弟籌措600萬美元（約台幣2億元）匯入赫提供戶頭，才被放走。

判決也指，2015年7月赫育龍受陸籍鄭姓人士委託討債，假借買車名義，設局約英國籍「帕加尼」陳姓車商在前金區一棟大樓見面，囚禁威脅交付歐元100萬（約新臺幣3500萬元 ），陳姓車商在生命脅迫下寫2部「帕加尼」汽車予赫育龍（每部車市值約7至8千萬元）款項已付清的單據，獲釋出境後，又匯歐元75萬元（約新臺幣2600萬元）給赫。

不過赫在審理時堅稱都是債務糾紛，並非擄人勒贖，但一審合議庭不採信，赫及另5人皆被依擄人勒贖罪、私行拘禁罪嫌判刑，二審審酌兩罪有想像競合犯關係，改判刑期減少為赫17年9月；陳姓同夥原判13年7月，二審改判12年7月，其餘張姓、劉姓、蕭姓、劉姓同夥上訴駁回。

高雄高分院今判涉嫌擄人勒贖的赫育龍17年9月。 報系資料照
高雄高分院今判涉嫌擄人勒贖的赫育龍17年9月。 報系資料照
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