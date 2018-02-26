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偷查前女友家人財稅資料 替代役男違個資法遭起訴

2018-02-26 14:34中央社 台北26日電

一名替代役男3次利用公務電腦，未經同意下進入查調稅務系統查詢前女友及其父母3人的...
一名替代役男3次利用公務電腦，未經同意下進入查調稅務系統查詢前女友及其父母3人的財稅資料，侵害隱私。 示意圖／ingimage
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王姓男子前年11月在桃園市社會局擔任替代役男期間，涉嫌未經同意就偷查賴姓前女友與其父母等三人的財稅資料；台北地檢署獲報偵辦，近日依涉違反個人資料保護法等罪起訴王男。

起訴書指出，王男前年11月在桃園市社會局社工科擔任社會役替代役男，承辦查詢民眾財稅資料，但他卻3次利用公務電腦，未經同意下進入查調稅務系統查詢賴姓前女友、賴女父母3人的財稅資料，侵害隱私。

王男與賴女去年5月發生爭執時，王脫口說出賴父的財產狀況，賴女驚覺父親財產狀況曝光，告訴父親；賴父事後向桃園市政府社會局反映，王男被依法法辦。

替代役男

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