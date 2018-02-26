孟義超酒駕肇事 民進黨遺憾並尊重偵辦

2018-02-26 00:21 中央社 台北25日電



針對今天民進黨新聞輿情部主任孟義超酒駕行為，民進黨發言人鄭朝方表示，黨中央甚為遺憾，尊重警方及檢方後續的偵辦。

孟義超傳出傍晚在中山區駕車時，擦撞民眾車輛。

孟義超晚間接受中央社記者訪問時說，他傍晚駕車行駛在中山區高架橋時，下雨視線不良，切換車道時擦撞他車，已與車主達成和解。

至於酒測，孟義超說，他中午參加春酒活動，有喝了些酒。

民進黨晚間回應媒體詢問時表示，對孟義超酒駕行為，黨中央甚為遺憾。黨中央尊重警方及檢方後續的偵辦。

警方表示，孟義超酒測值達0.29mg/l，依公共危險罪嫌偵辦。