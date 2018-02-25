酒駕辯儀器多人用有誤 警：第1次和第933次一樣準

2018-02-25 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台中林姓女子去年3月間唱KTV疑似飲酒後開車，被警方攔檢酒精濃度達每公升0.32毫克，超過酒測標準，被依公共危險罪判2月徒刑，得易科罰金，林不滿台中簡易庭判決上訴，認為酒測儀器使用近1千次，正確值可能有誤，請求緩刑，台中地院法官認定儀器在有效期間、有效使用次數內，測得得酒精濃度仍具準確性，駁回林的請求。

法官為了釐清上訴人質疑，調查她所使用的酒測儀器已使用933次，在民國105年7月26日檢定合格，有效期限至106年7月31日或使用次數達1 千次，使用若達1千次會送校正檢測重新歸零，審判長詢問查獲員警，「在這之前，以你的經驗，第1次測試與第933 次測會有靈敏度不一樣的地方嗎？」警答，「不會」。