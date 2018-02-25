酒駕辯儀器多人用有誤 警：第1次和第933次一樣準
台中林姓女子去年3月間唱KTV疑似飲酒後開車，被警方攔檢酒精濃度達每公升0.32毫克，超過酒測標準，被依公共危險罪判2月徒刑，得易科罰金，林不滿台中簡易庭判決上訴，認為酒測儀器使用近1千次，正確值可能有誤，請求緩刑，台中地院法官認定儀器在有效期間、有效使用次數內，測得得酒精濃度仍具準確性，駁回林的請求。
法官為了釐清上訴人質疑，調查她所使用的酒測儀器已使用933次，在民國105年7月26日檢定合格，有效期限至106年7月31日或使用次數達1 千次，使用若達1千次會送校正檢測重新歸零，審判長詢問查獲員警，「在這之前，以你的經驗，第1次測試與第933 次測會有靈敏度不一樣的地方嗎？」警答，「不會」。
林姓女子去年3月9日凌晨在豐陽路與向陽路口因倒車到對向車道，偏離原本正常車道遭警方攔檢盤查，警方聞到酒氣，先讓林吹檢知器顯示紅色，警認為可能有喝酒，才繼續酒測測得林酒精濃度每公升0.32毫克，合議庭法官認定，呼氣酒精測試器在林姓女子進行酒測時，運作功能正常，檢測結果正確無誤，且她酒後駕車外也無照駕駛，對公眾及自身都相當危險，駁回林緩刑請求，維持原判決，全案定讞。
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