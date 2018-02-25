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醉漢抓狂撞碎警眼鏡 咆哮「絕對要給你死」被判7月刑

2018-02-25 14:05聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園市何姓男子去年5月酒駕自撞，呼氣值高達每公升0.95毫克，被警方當場上銬逮捕，但他不配合還用頭、身體撞碎一旁吳姓警員的眼鏡，更咆哮「絕對要給你死」，事後反賴警方手銬銬太緊才動手，法院不採信其證詞，依法判處有期徒刑7個月。

檢警調查，何男有多項公共危險前科，當天下午和朋友喝了幾瓶啤酒後直接開車要回家，卻不慎自撞前方1輛大貨車，何呼氣酒測值高達每公升0.95毫克，當場被警方依公共危險現行犯上銬逮捕。

但何被帶上巡邏車時不配合，不斷反抗大罵三字經，加上他身材高大壯碩，竟趁著醉意朝坐在旁邊的吳姓警員攻擊，儘管雙手遭反銬，仍用頭部大力衝撞，甚至咆哮說「我不配合，絕對要讓你死」等語。

吳員證稱，當時和另名同事花了一番力氣才將何上銬，接著用巡邏車帶回派出所，自己坐在右邊戒護，何突然用頭朝他撞過來，自己只有上半身能出力，僵持了1分鐘撐不住，對方仍不停撞他的臉、肩胛骨，結果眼鏡也被撞碎。

法院審理時，何矢口否認辯稱說，罵三字經是口頭禪，說「絕對要給你死」是說要告警察，因為不滿對方值勤方式且手銬被銬太緊，但法官不採信其辯詞，依妨礙公務、公共危險等罪嫌判他有期徒刑7個月，得易科罰金21萬元。

酒測示意圖。示意圖／ingimage
酒測示意圖。示意圖／ingimage
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警察酒駕

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