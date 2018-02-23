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貨櫃曳引車被控撞死醉漢肇逃 司機這樣主張獲不起訴

2018-02-23 12:54聯合報 記者吳淑君╱即時報導

鍾姓男子去年3月17日晚上，駕駛營業貨櫃曳引車，在基隆市中山路四段，輾過田姓被害...
鍾姓男子去年3月17日晚上，駕駛營業貨櫃曳引車，在基隆市中山路四段，輾過田姓被害人頭部，田當場爆頭死亡。圖與本事件無關。 圖／本報系資料照
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鍾姓男子去年3月17日晚上，駕駛營業貨櫃曳引車，由基隆市中山四路往荷蘭城方向行駛，晚上8點半，在中山路四段，輾過田姓被害人頭部，田當場爆頭死亡。

鍾不但沒下車查看，還駕車離去，警方調閱監視器錄影畫面，循線逮人，以業務過失致死，及肇事逃逸罪移送法辦。基隆地檢署偵查終結，不起訴。

鍾姓駕駛說，他的確有開車經過該路段，但否認有業務上的過失，因為當時下雨，路上都是水漥，平常沒有人會經過，只有職業貨櫃車行經，而且沒有路燈視線不良，直到隔天早上警察找上門他才知道出事。

另名陳姓司機告訴警方，那邊是聯結車專用道，邱姓發現人也說，該道路幾乎都是貨櫃砂石車在行駛，車速快，不常有小客車會開進來。

檢察官認為，該路段確實是聯結車專用道，肇事地點前後一百公尺無行人穿越道，車輛行進時難以預見前有路人倒臥在地，且田姓被害人穿黑色上衣和褲子，因喝醉酒倒臥在地，夜間雖有照明還是昏暗，鍾姓駕駛不易看清前方有人。

道路交通事故調查報告，撞擊點在曳引車的右前輪，顯見被害人倒臥在來車車道，被告無法預期所致，應認被告無過失。

被告是警方上門才知肇事，警方也在他的車上採到跡證，如果被告肇逃，極有可能將車輛移到他處並滅證，但他並未如此，因此業務過失致死及肇事逃免犯行，罪嫌尚有不足，不起訴。被害人家屬已和被告達成和解。

車禍

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