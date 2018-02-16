檢察官揭露27個詐欺暗黑真相 教民眾戳破交涉心術

2018-02-16 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



詐騙集團花招層出不窮，除了推陳出新外，「老招」屢試不爽，民眾看新聞報導「高學歷受害者」時常感到不可思議「連這樣老套也相信？」，但往往親身遇見卻也情急受騙。新北地檢署檢察官姜長志過年前推出《說真的，你很好騙：27個詐欺暗黑真相大揭露》以他辦過的數千件刑案，揭發詐騙集團血淋淋真相，教民眾戳破交涉心術。

新北地檢署企業犯罪組檢察官姜長志，司法官訓練所第50期，畢業於台北大學法律研究所刑法組，他將擔任檢察官7年以來的辦案經驗，化成這本預防詐騙秘笈，書中以27個刑事偵查中最真實的詐欺暗黑真相，包括最老梗的「你兒子在我手中」、「分期付款設定錯誤」、「地檢署你代管錢」等，教民眾戳破詐騙集團的交涉心術。

他在序中提及，承辦超過五千件以上的刑事案件，歷經殺人、傷害、恐嚇、竊盜到偽造文書等形形色色、各式各樣的犯罪類型，對人生逐漸有了不同的體悟。「大部分的犯罪，背後都有複雜難解的成因。但唯一最讓我難以忍受的，是詐騙。」

他指出，詐騙不是一個簡單、容易的犯罪，要犯這個罪，依靠的是聰明的頭腦、縝密的心思，因此，有能力從事詐騙的人，基本上都是有正當謀生能力之人。反之，被詐騙的被害人，卻常常是每日忙於工作、汲汲營生的社會底層。一個有能力的人，利用自己的資質，詐騙經濟上弱勢的同胞，這讓我難以忍受。

「我曾見過，一位單親媽媽每日僅吃兩餐，為的是省下錢替女兒買學習用具。好不容易存了幾萬元，卻因誤接了一通詐騙電話，數月餓肚子省下來的錢就這樣付諸東流。」最讓人揪心的是，她淚灑法庭，不是心疼錢被騙光，而是擔心不知去哪再籌錢幫女兒買學習用具。那無助的眼淚，顆顆滴進我心裡。也因此，促發了出版這本書的動機。

他在書中介紹何謂「詐欺一條龍」，書一開始從詐欺被害人的觀點，介紹被詐騙的手法。接著，視角突然大轉一百八十度，反過來以詐欺犯的立場，提醒各位讀者勿貪圖小利、輕觸法網。

同時本書也嘗試說明，民眾普遍認知的『詐欺』，為什麼總到檢察官或法官手上就變成『不是詐欺』，難道真的只是因為法官太奶嘴、太恐龍嗎?

最後，再透過「實況轉播」法庭對話，帶讀者一窺我國刑事偵查、審判進行的實況，看看一個詐欺案件，到了地檢署、法院會怎麼被處理，同時以QA問題集的方式，解答讀者一般對檢察署或法院通常會產生的誤解。

姜長志在序裡表示，這是獻給國人的一套「詐欺之旅」。誠摯邀請讀者，跟我一同走進每個詐欺環節裡，並藉此號召國人，全民防詐。畢竟，事前防範，遠比事後補救有用。「小心，詐騙就在你身邊！！！」