祝融除夕夜來搗蛋 警消忙救塑膠廠大火吃不了年夜飯

2018-02-15 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市八德區一家塑膠工廠突然發生大火，工廠塑膠物起火，火勢造成巨大濃濃黑煙直竄天際，遠在2、3公里外就可看到黑煙沖出，警消全力搶滅火勢。圖／消防局提供 分享 facebook

桃園市八德區一家塑膠工廠今天下午5時41分突然發生大火，由於工廠塑易燃物堆放，火勢燃燒造成巨大濃濃黑煙直竄天際，遠在2、3公里外八德馬路就可看到黑煙衝出。

桃園市消防局據報，立即出動20多輛消防車輛及警義消60多人趕到現場灌救滅火，但工廠一層鐵皮屋全都陷入火海、濃煙當中，工廠內堆放的塑膠半成品付之一炬，損失慘重。

消防局表示，幸好春節假期工廠內無人工作，沒有人員傷亡，目前警消全力灌救滅火中，起火原因將在撲滅火勢進進一步調查。

桃園市八德區一家塑膠工廠突然發生大火，工廠塑膠物起火，火勢造成巨大濃濃黑煙直竄天際，遠在2、3公里外就可看到黑煙沖出，警消全力搶滅火勢。圖／消防局提供 分享 facebook

桃園市八德區一家塑膠工廠突然發生大火，工廠塑膠物起火，火勢造成巨大濃濃黑煙直竄天際，遠在2、3公里外就可看到黑煙沖出，警消全力搶滅火勢。圖／消防局提供 分享 facebook