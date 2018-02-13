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偷偷掏出自己的50元硬幣 暖警窩心助貧婦安心返家

2018-02-13 18:58聯合報 記者張弘昌╱即時報導

一名坐著電動輔助車的44歲戴姓婦人，深夜在桃園平鎮區延平路與復旦路口巷子內，沿路旁一直來回找尋掉落的50元硬幣。巡警路巡多次見狀，也急著下車幫忙找，還暖心的掏出身上的50元硬幣，假裝是找到了，窩心的讓尋幣貧婦早早開心返家。

「遍尋許久不著，天實在太冷了，深夜視線不明尋找有困難。」警員劉明有表示，不忍見戴婦傷心，靈機一動，拿出自身的50元硬幣，默默放置在路旁間隙內，示意婦人尋取得，戴婦才面露喜悅的笑容返回家中。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，今天凌晨巡邏員警，看見一名婦人坐在電動輔助車上，臉上冒著汗水，彎腰側身、張大眼睛，用手翻動路邊泥土，警方覺怪異上前了解。

詢問婦人得知，是在找尋掉落的50元硬幣。婦人表明不願接受警方的直接給與現金，一定要找回掉落的硬幣。警員劉明有不忍見婦人在寒冷深夜中堅持尋找、不肯放棄，突然心生一計，偷偷地把身上的50元硬幣埋在路旁，並示意婦人去找尋，終於技巧性讓婦人失而復得。

住中壢區戴姓婦人，滿懷感激地向警方說到，自己罹患帕金森氏症，又獨力扶養一名就讀小學小孩，雖然有領取社會救助金，但是經濟依然拮据，因為自己的不小心，讓手上的硬幣掉在路旁，還好有熱心員警協助幫忙找回，不然自己會自責好久好久。

桃園市平鎮警分局巡警，深夜助掉了50元硬幣貧婦安心返家。訣竅是掏出身上的50塊硬...
桃園市平鎮警分局巡警，深夜助掉了50元硬幣貧婦安心返家。訣竅是掏出身上的50塊硬幣，假裝找到了。記者張弘昌／翻攝
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桃園市平鎮警分局巡警，深夜助掉了50元硬幣貧婦安心返家。訣竅是掏出身上的50塊硬...
桃園市平鎮警分局巡警，深夜助掉了50元硬幣貧婦安心返家。訣竅是掏出身上的50塊硬幣，假裝找到了。記者張弘昌／翻攝
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帕金森氏症
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