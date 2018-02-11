Uber司機摩鐵性侵爛醉女客判8年 檢上訴判太輕

2018-02-11 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台中2016年10月間發生Uber司機撿屍性侵案，賴姓男子與Uber合作接獲公司派遣載一名喝醉了女子，他自行取消叫車紀錄，看已爛醉女子將他帶到汽車旅館性侵得逞，警方清查監視器畫面追查，台中地檢署將這名司機起訴，一審依加重強制性交罪判他8年，檢方再上訴，二審合議庭法官審酌在審理期間司機與被害人和解，改判7年6月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，在家油站打工的賴姓男子註冊Uber駕駛後，前年10月3日晚間接獲派遣通知，前往台中一家餐廳載客人，該名女子喝醉，是友人幫她叫車，賴抵達後女子對於是否搭乘該車猶豫不決，賴便取消開車紀錄但未離去，女子最後仍由同事攙扶上車離去。

賴姓司機看女子意識不清將她載到汽車旅館性侵，過程中女子清醒不斷掙扎，賴拉她的頭髮並毆打，造成女子胸部與四肢多處擦傷，她趁著賴到廁所之際傳LINE「救我」給朋友，賴發現加以制止，並向女子說他是Uber司機，要她不要尖叫教會載她回家，女子不得不配合並回到居所，隨後驗傷報警。

賴姓司機起初辯稱「她太累了，想休息叫我載她去汽車旅館」、「過程她還很享受」等，檢方認為賴姓司機一審否認犯行還捏造女子索取金錢而誣陷他，一副因與酒醉女子發生性行為而有屈難伸，完全沒考量對被害人的傷害，犯後毫無悔意，一審判太輕。