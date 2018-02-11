聲稱「妻子流產」緊急陪同就醫逃避教召 檢不採信起訴

2018-02-11 03:03 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



黃姓男子在網路販售五月天等熱門演唱會門票詐財43萬餘元，新北地院將黃依詐欺罪判刑6年10月；新北地檢署再查出，黃以「妻子流產」，緊急帶妻子去婦產科為由逃避教召，但黃提出的診斷證明日期卻是在教召日之後，將黃依妨害兵役治罪條例提起公訴，因黃已曾逃避教召被判刑，這次又再逃避，建請法院從重量刑。

24歲黃姓男子和21歲蘇姓妻子2015年11月起，在臉書使用多個人頭帳戶，誆稱手中有五月天、少女時代等演唱會門票等，涉及詐騙40多名買家60多萬元，警方逮人，黃被收押，遭到限制住居的蘇女返家還在臉書稱：「分開第一天、真的好想你」。

新北地院審理後，考量夫妻均認罪，去年11月依利用網路犯詐欺罪判處黃6年10月徒刑，其中4年8月可用170萬元易科，另提供身分證、手機及郵局帳戶的蘇女則依幫助犯判刑5月，可15萬元易科罰金。

新北地檢署再查出，去年5月，國防部對黃發出教召令，要黃在同月19日到陸軍後勤訓練中心後備支援指揮部運輸營報到，參加教召；黃母5月10日簽收召集令後轉給黃，事後黃卻未報到，提出妻子流產診斷證明，聲稱因妻子身體不適，緊急帶她到婦產科就診才無法報到。

新北市後備指揮部認為黃提出的證明顯示妻子的流產日根本在教召日之後，認為黃逃避教召，將他移送檢方偵辦；偵訊時，黃仍聲稱雖然收到教召令，但因妻子懷孕不順利、身體不舒服，一直要帶她去婦產科看診，已在5月17日已向後指部請假。

後指部證稱，黃確實有請假，但卻無法提出教召當日妻子身體不適的診斷證明，軍方要求他提供，同年8月再傳訊息通知，黃卻置之不理，10月才將他送辦。