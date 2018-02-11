自稱館長「師伯」與館長互告公然侮辱 雙雙不起訴打平

2018-02-11 02:54 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



網路紅人「館長」陳之漢不滿周姓男子在網路直播時聲稱是他的「師伯」，又在Line群組批評他「沉迷於網民的崇拜造神」、「狂妄自大跟一群腦粉害死他自己」；「館長」在臉書回嗆陳是「武術騙子」，雙方互告恐嚇、公然侮辱、誹謗等罪，新北地檢署調查認定兩人均無主觀犯意，皆處分不起訴。

不過，館長陳之漢提出民事求償部分，新北地院認定「狂妄自大」等言論已損害陳的名譽，去年9月判周姓男子須賠償5萬元。

館長陳之漢提告指出，2016年12月，42歲周姓男子在「17直播社群平台」面對網友提問，多次批評他及俱樂部，更稱「我是他（指陳）師伯」、「我去成吉思漢不用錢」、「每天拿起來那根什麼奧林比亞桿，每天抱著那桿子那邊舔，你他媽的就會變阿諾史瓦辛格是不是」、「不要輕信噱頭啦」。

陳表示，周還在LINE群組留言批他「沉迷於網民的崇拜造神」、「狂妄自大跟一群腦粉害他自己」及稱「我從不打沒把握的仗」、「一出手一定要見血」等訊息，控告周涉嫌恐嚇、公然侮辱、誹謗罪。

周反控「館長」在臉書、YouTube及媒體罵他是「騙子」、「武術騙子」，貶抑他的人格，也提出公然侮辱告訴。

周出庭說，他跟陳之漢都曾被同位教練教過，才會脫口而出是陳的「師伯」，蘆洲館的館長曾向他求教拳擊技巧，確實是他徒弟，奧林比亞桿部分，是向網友說明裝備，並無批評成吉思汗俱樂部裝備的意思。

陳之漢則稱，詢問該名教練，對方稱周非協會成員，也不記得這個人；陳說「我不認識周，但對方卻不斷對外放話顯示與他關係密切，想攀親帶故，我才會認為他是武術騙子」。

檢方認為，周的用語雖粗俗或尖酸刻薄，但並非針對陳辱罵，而是向網友自稱去成吉思汗不用錢，屬自抬身價言詞，難認有貶損館長；而陳已屬公眾人物、擁有高知名度，「狂妄自大」為周抒發個人觀感的評論，縱使用字遣詞尖酸刻薄，仍屬可受公評，恐嚇部分也不符合構成要件。