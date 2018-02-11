親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

雲門翠堤大樓 接觸到201房第四具遺體

天兵！假裝出國躲教召 免稅店逛半小時就入境判刑2月

2018-02-11 02:40聯合報 記者袁志豪╱即時報導

王姓後備軍人收到國防部教育召集令，卻佯稱報到日當天要前往澳門，機票都買好了，沒有辦法參加，填寫免除召集申請書、切結書；報到日當天，王辦理出境，卻在免稅店逛了半小時就入境，事後被國防部承辦人過濾電腦時查出，將他送辦，新北地檢署依妨害兵役治罪條例判刑2月，緩刑2年。

判決指出，31歲的王姓男子是三軍部隊教育召集的應召員，去年4月他收到召集令，5月11上午8時許應前往新北市淡水區忠莊營區報到，參加為期5天的教召；王卻前往新北市後備指揮部，佯稱報到日當天要前往澳門，申請免除該次教召，並立下若教召前免除召集原因消滅，仍應向指定召訓部隊報到的切結書。

但王在5月11日前往桃園機場辦理出境後，只在免稅店逛了半小時又辦理入境，並回到他位於新北市新店區經營的飲料店繼續開店上班；新北市後備指揮部承辦人事後以電腦入出境資料過濾申請免除教召的後備軍人，查出王根本沒有去澳門，將他移送法辦。

法院審理時，王承認犯行，供稱飲料店的店租一個月要8萬元，他去教召5天的話，很浪費時間，沒有收入會連店租都繳不出來，才會謊稱出國，實在是不得已。新北地院認為王的行為已影響國家教育召集訓練、國防安全及後備軍人管理，應加以責難，考量王沒有前科，承認犯行，判刑2月，緩刑2年。

退伍軍人收到召集令，應前往參加教召。 示意圖／聯合報系資料照
退伍軍人收到召集令，應前往參加教召。 示意圖／聯合報系資料照
分享

教召澳門

相關新聞

聲稱「妻子流產」緊急陪同就醫逃避教召 檢不採信起訴

2018-02-11 03:03

自稱館長「師伯」與館長互告公然侮辱 雙雙不起訴打平

2018-02-11 02:54

女友9點還沒回家起口角 男子將她露胸、口交照傳網路

2018-02-11 02:47

對中風父不離不棄 裁准任監護人

2018-02-11 00:32

桃市鐵腕拖吊欠稅車 8車主嚇到掏錢繳稅

2018-02-10 17:29

左轉巧遇燈號轉被當闖紅燈 法院撤銷紅單

2018-02-10 16:37

3科技主管竊密另開公司 獲利2億6千萬提起公訴

2018-02-10 12:26

偷偷和北韓交易煤遭押 前法官之子抗告遭駁

2018-02-10 10:05

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44

科技主管 涉盜技術開公司

2018-02-11 00:08
看更多

熱門文章

當外甥女家教卻亂倫 姨丈要他用辣椒刷下體

2018-02-10 13:38

比撞上大七還痛的是？被這輛車撞上

2018-02-10 14:28

疑天冷使用電暖爐不當 台中女子燒成焦屍

2018-02-10 09:21

抽到統帥住宿券網友欲哭無淚 消保官：只能認了

2018-02-10 12:08

台北東區大樓驚見火舌 煙霧瀰漫消防搶救中

2018-02-10 20:30

桃市鐵腕拖吊欠稅車 8車主嚇到掏錢繳稅

2018-02-10 17:29

3科技主管竊密另開公司 獲利2億6千萬提起公訴

2018-02-10 12:26

丟臉丟到國際！台灣漁船在印尼海域遭查獲1000公斤安毒

2018-02-10 18:12

幸運！漁民翻船海上獨守膠筏7小時 黃雨衣救了他

2018-02-10 18:47

裝針孔偷窺老闆娘如浴 還與她的嫂子母女嘿咻性侵

2018-02-10 22:04

車禍演變街頭混戰 女警霸氣吼「都給我少說兩句！」

2018-02-10 18:29

抱著私生子一副滿足樣 妻見照破姦情

2018-02-10 12:27

離婚前協議「分手砲」 妻說要就快卻告夫性侵

2018-02-10 09:27

74人擠在16坪民宅賭天九牌 台南查獲流動賭場

2018-02-10 16:13

娃娃臉小生到處說已婚 女大生仍愛他

2018-02-10 19:40

偷情夫保證「不再外遇」 沒多久又搞師生戀

2018-02-10 17:13

再傳霸凌…三少女連續甩少女巴掌、嘻笑錄影

2018-02-11 01:33

一張紙條警助她找到家 女兒：媽妳不是在睡覺？

2018-02-10 10:18

孕婦公車上救老伯一命 網友大讚「您真是天使」

2018-02-10 15:21

女友9點還沒回家起口角 男子將她露胸、口交照傳網路

2018-02-11 02:47

國家地理頻道「獵火人」 記錄新北消防員水裡來火裡去

2018-02-10 08:04

天兵！假裝出國躲教召 免稅店逛半小時就入境判刑2月

2018-02-11 02:40

醉漢提款卡被吃掉 竟呼超商大夜班店員巴掌

2018-02-10 17:18

哪有最安全只有更危險！夫妻檔一再相約拚自摸被逮

2018-02-10 17:09

性侵累犯以項鍊利誘少女 老媽發現避孕藥報警

2018-02-10 09:44

這間派出所女警好暖心 清理穢物供衣物暖身沒二話

2018-02-10 16:45

小年夜下班將湧返鄉潮 桃園春節交通管制路線這邊看

2018-02-10 15:06

左轉巧遇燈號轉被當闖紅燈 法院撤銷紅單

2018-02-10 16:37

年前掃黑！砸車的副堂主及酒店販毒男都GG了

2018-02-10 14:40

偷偷和北韓交易煤遭押 前法官之子抗告遭駁

2018-02-10 10:05

自稱館長「師伯」與館長互告公然侮辱 雙雙不起訴打平

2018-02-11 02:54

聲稱「妻子流產」緊急陪同就醫逃避教召 檢不採信起訴

2018-02-11 03:03

影╱赴陸拜師學製Ｋ他命卻製安非他命

2018-02-10 12:46

墾丁珍貴百年毛柿遭斬 山老鼠伺機運出　

2018-02-10 15:30

安平漁港北堤帆船翻覆 台南海巡成功救起4人

2018-02-10 19:19

醋桶打翻狠拿刀刺死情敵 遭判13年

2018-02-10 13:02

吃銅盤燒焦鍋子 加湯慘成鍋邊水 顧客：誰的錯？

2018-02-06 13:46

搜救黑鷹 蘭嶼外海收到黑盒子訊號

2018-02-10 23:47

高市鳳山曹公圳旁 街友疑酒醉上廁所溺水

2018-02-10 13:39

警方預期安平老街商圈春節大塞 推交管計畫

2018-02-10 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top