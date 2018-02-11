天兵！假裝出國躲教召 免稅店逛半小時就入境判刑2月

2018-02-11 02:40 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



王姓後備軍人收到國防部教育召集令，卻佯稱報到日當天要前往澳門，機票都買好了，沒有辦法參加，填寫免除召集申請書、切結書；報到日當天，王辦理出境，卻在免稅店逛了半小時就入境，事後被國防部承辦人過濾電腦時查出，將他送辦，新北地檢署依妨害兵役治罪條例判刑2月，緩刑2年。

判決指出，31歲的王姓男子是三軍部隊教育召集的應召員，去年4月他收到召集令，5月11上午8時許應前往新北市淡水區忠莊營區報到，參加為期5天的教召；王卻前往新北市後備指揮部，佯稱報到日當天要前往澳門，申請免除該次教召，並立下若教召前免除召集原因消滅，仍應向指定召訓部隊報到的切結書。

但王在5月11日前往桃園機場辦理出境後，只在免稅店逛了半小時又辦理入境，並回到他位於新北市新店區經營的飲料店繼續開店上班；新北市後備指揮部承辦人事後以電腦入出境資料過濾申請免除教召的後備軍人，查出王根本沒有去澳門，將他移送法辦。