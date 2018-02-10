左轉巧遇燈號轉被當闖紅燈 法院撤銷紅單

2018-02-10 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄張姓男子開車在路口左轉，正遇燈號轉換，遭警方開闖紅燈罰單，張自認為沒闖紅燈，申訴不成，提出行政訴訟。橋頭地方法院認為基於證據法則，應由行政機關負舉證責任，但員警無法舉證，判決撤銷罰單。

判決表示，張姓男子去年4月開租賃轎車，經過高雄市仁武區仁勇路與仁慈路口，由仁勇路左轉仁慈路時，被仁武警分局孫姓警員攔下，開闖紅燈罰單，張不服舉發，申訴高雄市交通局交通事件裁決中心申訴，仍被裁決罰鍰2700元及計違規點數，轉而打行政訴訟。

張姓男子認為他沿仁勇路左轉時是綠燈，沒紅燈左轉。孫姓警員表示，看到仁慈路的燈號已轉換成綠燈，認為張是紅燈左轉才攔車舉發。

由於警方未能提出張姓男子闖紅燈的照片或錄影畫面，警員又不能確定張的車子在號誌轉換成紅燈後才通過停止線，法官才在判決書上提示，當事人如果在綠燈時，已穿越路口停止線，卻因交通阻塞致紅燈後才完全通過路口，便不屬闖紅燈。