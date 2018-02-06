親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

空勤一架黑鷹直升機 凌晨蘭嶼執行傷患後送疑墜海

中油林園廠暗夜出包 高市環保局開罰100萬

2018-02-06 01:52中央社 記者程啟峰高雄6日電

中油高雄林園廠一處乙炔洗滌塔昨晚一度烈焰沖天，火光熊熊照亮夜空，持續近10分鐘，高雄市環保局據報派員入廠稽查後認為，廠方違規情節重大，將開罰新台幣100萬元。

中油林園廠昨晚一度「冒火」烈焰沖天，火光熊熊照亮夜空，持續近10分鐘，雖未釀災，但引起附近民眾一場虛驚。

高雄市環保局指出，由於中油林園廠類似出包已多次，經派員入廠稽查認為，違規情節重大，將開罰100萬元。

中油林園廠則指出，廠內一處乙炔洗滌塔昨晚7時30分左右冒火，初步了解因現場壓力高釋放燃燒而造成塔頂火焰稍大現象，將深入追查原因並加以改善。

中油

相關新聞

寢室簽運彩 3軍校生慘輸51萬元

2018-02-06 00:36

「想看孩子出生」擁槍被逮怕被押 好友義氣頂罪

2018-02-05 21:08

再傳司法風紀 司院人審會將議處

2018-02-05 19:26

陳水扁保外就醫再展延 確定與家人團圓過年

2018-02-05 18:24

債主打電話催討債務 說了這句話判罰12萬元

2018-02-05 16:30

工人未綁安全索墜樓成癱 雇主判刑6月

2018-02-05 14:16

黑吃黑擄人毆打報復 殺警案被告遭訴妨害自由

2018-02-05 13:08

10小時破解1支手機 雄檢數位採證中心揭牌

2018-02-05 13:07

兒過年前夕嗆「殺死你全家」 母求情法官輕判

2018-02-05 12:42

鼻酸！2月男嬰嗆奶亡 母哭求：願承擔罪刑別解剖

2018-02-05 12:05

陸專生沉迷賭博網站 邀3同學寢室內下注輸掉51萬

2018-02-05 12:04

停車格突被塗銷吞罰單 民眾：守法挨罰太荒謬

2018-02-05 12:02

芭樂連2發砸中女胸 男辯投手也辦不到

2018-02-05 00:07

涉詐助理費 議員邱佳亮延押2個月

2018-02-04 23:04

自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂

2018-02-03 16:52

罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫

2018-01-29 13:49

煉油廠剛完成大修 中油出包致歉

2018-01-29 13:44
看更多

熱門文章

「住台灣真的不錯嗎」 旅美人士舉出台北6優點

2018-02-05 11:45

雲林土庫重大車禍！兩車相撞衝進農田 1死13傷

2018-02-05 17:25

影／轎車擦撞軍方中型戰術輪車 插進路旁休旅車底

2018-02-05 15:11

慟！資深調查官駕車下班途中猝死 調查局長不捨

2018-02-05 21:29

同居人覬覦國中女兒「胸部大」 母竟問「要不要3P」

2018-02-05 15:56

台住宅被嫌像貧民窟 他指出台日建築設計美感關鍵

2018-02-05 10:16

冷死人！回宿舍馬上洗熱水澡 疑溫差太大心肌梗塞死亡

2018-02-05 17:18

從美國帶回3百多件精品 返台旅客被海關查扣

2018-02-05 12:25

農工坐車斗返家出重大車禍 2不治12輕重傷

2018-02-05 18:42

暖！嬰兒火車內吐奶滿地 陌生人動員跪地擦拭

2018-02-05 22:30

惡霸犬呆萌樣太可愛 男子順手帶回家被法辦

2018-02-05 13:35

影／陸客團遊覽車疑為閃前車自撞 司機受困釀5傷　

2018-02-05 21:06

農民坐車斗毫無防護 土庫車禍才致死傷嚴重

2018-02-05 19:33

強烈寒流襲台 74歲台東酒駕受刑人猝死獄中

2018-02-05 14:21

女會計侵占公司2百多萬 老闆要她簽「性愛契約」陪睡

2018-02-05 19:45

快速道路車禍 男子放三角錐時被後車撞死

2018-02-05 23:26

撞死清大奇才辯「忘光了」 檢批：死者可能得諾貝爾獎

2018-02-05 18:56

採收工人搭貨車 返回途中與休旅車擦撞跌進農田

2018-02-05 17:55

8旬翁疑闖越平鎮德育路平交道 當場遭區間車撞死

2018-02-05 10:10

基隆港開港百年最大船禍 13億擔保函船東終於簽了

2018-02-05 18:34

配合男友每周性交1次 15歲天真少女：怕他兇不理我

2018-02-05 12:11

按男警攝護腺有反應 她讚「身體好，當女友很幸福」

2018-02-05 15:39

性交易糾紛 小姐誣告男客搶奪被法辦

2018-02-05 15:30

檢警破新興毒品 芒果、哈蜜瓜口味百萬顆值3、4億元

2018-02-05 16:06

女檢槓上法官案戰火暫熄 彰檢說「一定抗告」！

2018-02-05 22:19

悲喜交加！通緝犯刮中彩券 兌獎遭警當場逮捕

2018-02-05 13:00

樹德科大研究 年輕人愛「約砲」卻不愛「套套」

2018-02-05 23:46

單手舉起人犯 看警界七大金剛如何練功

2018-02-05 11:00

誤傳淫照給妻子 男子與小三姦情東窗事發

2018-02-05 12:44

鼻酸！2月男嬰嗆奶亡 母哭求：願承擔罪刑別解剖

2018-02-05 12:05

停車格突被塗銷吞罰單 民眾：守法挨罰太荒謬

2018-02-05 12:02

空勤一架新購黑鷹直升機 凌晨蘭嶼執行傷患後送疑墜海

2018-02-06 02:21

高雄牛肉麵店清晨起火 1老翁命危

2018-02-05 06:44

頂寒風採收番薯為貼補家用 家屬：誰想到坐車斗遇難

2018-02-05 23:22

他凌晨搭車睡一覺 睡醒友人已搶了加油站

2018-02-05 11:25

稱台女「EZ」實況主募款要告 館長：錢會跑去哪？

2018-02-05 22:39

陸專生沉迷賭博網站 邀3同學寢室內下注輸掉51萬

2018-02-05 12:04

桃園德育路平交道事故 台鐵區間車撞死1路人

2018-02-05 09:33

屋主急幫拉水線滅火 客廳竟還坐著人

2018-02-05 16:19

冷死？57歲工人全身赤裸 猝死浴室

2018-02-05 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top