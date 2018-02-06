中油林園廠暗夜出包 高市環保局開罰100萬

相關新聞
寢室簽運彩 3軍校生慘輸51萬元2018-02-06 00:36
「想看孩子出生」擁槍被逮怕被押 好友義氣頂罪2018-02-05 21:08
再傳司法風紀 司院人審會將議處2018-02-05 19:26
陳水扁保外就醫再展延 確定與家人團圓過年2018-02-05 18:24
債主打電話催討債務 說了這句話判罰12萬元2018-02-05 16:30
工人未綁安全索墜樓成癱 雇主判刑6月2018-02-05 14:16
黑吃黑擄人毆打報復 殺警案被告遭訴妨害自由2018-02-05 13:08
10小時破解1支手機 雄檢數位採證中心揭牌2018-02-05 13:07
兒過年前夕嗆「殺死你全家」 母求情法官輕判2018-02-05 12:42
鼻酸！2月男嬰嗆奶亡 母哭求：願承擔罪刑別解剖2018-02-05 12:05
陸專生沉迷賭博網站 邀3同學寢室內下注輸掉51萬2018-02-05 12:04
停車格突被塗銷吞罰單 民眾：守法挨罰太荒謬2018-02-05 12:02
芭樂連2發砸中女胸 男辯投手也辦不到2018-02-05 00:07
涉詐助理費 議員邱佳亮延押2個月2018-02-04 23:04
自投羅網！不滿警告誡 醉漢酒駕到警所前叫囂2018-02-03 16:52
罰中油100萬 鄭文燦要具體遷廠計畫2018-01-29 13:49
煉油廠剛完成大修 中油出包致歉2018-01-29 13:44
熱門文章
「住台灣真的不錯嗎」 旅美人士舉出台北6優點2018-02-05 11:45
雲林土庫重大車禍！兩車相撞衝進農田 1死13傷2018-02-05 17:25
影／轎車擦撞軍方中型戰術輪車 插進路旁休旅車底2018-02-05 15:11
慟！資深調查官駕車下班途中猝死 調查局長不捨2018-02-05 21:29
同居人覬覦國中女兒「胸部大」 母竟問「要不要3P」2018-02-05 15:56
台住宅被嫌像貧民窟 他指出台日建築設計美感關鍵2018-02-05 10:16
冷死人！回宿舍馬上洗熱水澡 疑溫差太大心肌梗塞死亡2018-02-05 17:18
從美國帶回3百多件精品 返台旅客被海關查扣2018-02-05 12:25
農工坐車斗返家出重大車禍 2不治12輕重傷2018-02-05 18:42
暖！嬰兒火車內吐奶滿地 陌生人動員跪地擦拭2018-02-05 22:30
惡霸犬呆萌樣太可愛 男子順手帶回家被法辦2018-02-05 13:35
影／陸客團遊覽車疑為閃前車自撞 司機受困釀5傷2018-02-05 21:06
農民坐車斗毫無防護 土庫車禍才致死傷嚴重2018-02-05 19:33
強烈寒流襲台 74歲台東酒駕受刑人猝死獄中2018-02-05 14:21
女會計侵占公司2百多萬 老闆要她簽「性愛契約」陪睡2018-02-05 19:45
快速道路車禍 男子放三角錐時被後車撞死2018-02-05 23:26
撞死清大奇才辯「忘光了」 檢批：死者可能得諾貝爾獎2018-02-05 18:56
採收工人搭貨車 返回途中與休旅車擦撞跌進農田2018-02-05 17:55
8旬翁疑闖越平鎮德育路平交道 當場遭區間車撞死2018-02-05 10:10
基隆港開港百年最大船禍 13億擔保函船東終於簽了2018-02-05 18:34
配合男友每周性交1次 15歲天真少女：怕他兇不理我2018-02-05 12:11
按男警攝護腺有反應 她讚「身體好，當女友很幸福」2018-02-05 15:39
性交易糾紛 小姐誣告男客搶奪被法辦2018-02-05 15:30
檢警破新興毒品 芒果、哈蜜瓜口味百萬顆值3、4億元2018-02-05 16:06
女檢槓上法官案戰火暫熄 彰檢說「一定抗告」！2018-02-05 22:19
悲喜交加！通緝犯刮中彩券 兌獎遭警當場逮捕2018-02-05 13:00
樹德科大研究 年輕人愛「約砲」卻不愛「套套」2018-02-05 23:46
單手舉起人犯 看警界七大金剛如何練功2018-02-05 11:00
誤傳淫照給妻子 男子與小三姦情東窗事發2018-02-05 12:44
鼻酸！2月男嬰嗆奶亡 母哭求：願承擔罪刑別解剖2018-02-05 12:05
停車格突被塗銷吞罰單 民眾：守法挨罰太荒謬2018-02-05 12:02
空勤一架新購黑鷹直升機 凌晨蘭嶼執行傷患後送疑墜海2018-02-06 02:21
高雄牛肉麵店清晨起火 1老翁命危2018-02-05 06:44
頂寒風採收番薯為貼補家用 家屬：誰想到坐車斗遇難2018-02-05 23:22
他凌晨搭車睡一覺 睡醒友人已搶了加油站2018-02-05 11:25
稱台女「EZ」實況主募款要告 館長：錢會跑去哪？2018-02-05 22:39
陸專生沉迷賭博網站 邀3同學寢室內下注輸掉51萬2018-02-05 12:04
桃園德育路平交道事故 台鐵區間車撞死1路人2018-02-05 09:33
屋主急幫拉水線滅火 客廳竟還坐著人2018-02-05 16:19
冷死？57歲工人全身赤裸 猝死浴室2018-02-05 13:10
留言