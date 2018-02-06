中油林園廠暗夜出包 高市環保局開罰100萬

2018-02-06 01:52 中央社 記者程啟峰高雄6日電



中油高雄林園廠一處乙炔洗滌塔昨晚一度烈焰沖天，火光熊熊照亮夜空，持續近10分鐘，高雄市環保局據報派員入廠稽查後認為，廠方違規情節重大，將開罰新台幣100萬元。

中油林園廠昨晚一度「冒火」烈焰沖天，火光熊熊照亮夜空，持續近10分鐘，雖未釀災，但引起附近民眾一場虛驚。

高雄市環保局指出，由於中油林園廠類似出包已多次，經派員入廠稽查認為，違規情節重大，將開罰100萬元。

中油林園廠則指出，廠內一處乙炔洗滌塔昨晚7時30分左右冒火，初步了解因現場壓力高釋放燃燒而造成塔頂火焰稍大現象，將深入追查原因並加以改善。