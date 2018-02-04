「18歲賺到1億」魏曜笙詐貸1.9億 上訴「刑」變重

2018-02-04 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



以「18歲賺到1億」一書聲名大噪、因偽造文書等案入獄服刑的魏曜笙，另被控向華南商銀等10家銀行詐貸1億9千多萬元，士林地院更三審判他6年徒刑，減為3年；魏不服，主張應免訴而上訴。高等法院認定魏犯銀行法詐欺取財罪，撤銷原判決，改判為6年徒刑，同時追徵1億4121萬犯罪所得。魏聽完宣判，未表意見。

魏曜笙原名魏文傑，2001年出版「18歲賺到1億」著作，他稱國二時嗅到call機背後不可限量的商機，輾轉借了50萬投入call機買賣市場，短短3天進帳90萬元，書中暢談商場談判、「分期付款」創高峰、「獵人」挖角等經驗。

幾年後，魏曜笙捲入A＆D服飾經營權紛爭，還扯出時任立委的傅崐萁，助理偽簽傅簽名和蓋章，向立法院人事處申請魏曜笙的立委助理證，讓欠稅遭境管的魏經桃園國際機場公務門出入境。魏也假冒汶萊皇室成員虛設「汶萊皇家基金」，吸金130萬美元。魏犯案累累，高檢署聲請定應執行刑，去年12月裁定違反公司法等16罪應執行7年10月徒刑。

魏曜笙也被查出為美化佺格數位、喜博宅配通路公司帳面交易，2003、2004年間虛偽交易，向華南等銀行詐貸，違反商業會計法、刑法行使業務登載不實文書等罪。士林地院審理多年，三度判免訴，直至更三審認定部分犯罪事實已經審判，應免訴，其餘犯罪經減刑計算後，依違反商會法判他3年徒刑。

魏不服而上訴。檢方認為，本件詐取銀行財物與和2008年間判決逃漏稅捐的犯行不同，魏詐騙銀行達上億元，嚴重破壞金融秩序。