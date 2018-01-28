行經酒測攔檢點加速逃逸被開罰9萬 提告求撤單被駁回

2018-01-28 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



朱姓男子開著小貨車行經警方設有取締酒駕勤務告示的攔檢點，見員警手持指揮棒攔停，竟加速逃逸，被開出拒絕酒測9萬元罰單；朱不服提告辯稱當時員警沒有攔他，他也主動停下，但仍沒有員警上前找他問話，他以為勤務尚未開始才會離去，沒有拒絕酒測。新北地院審視警方現場蒐證影像，認定朱的辯詞均難以採信，駁回告訴。

判決指出，朱姓男子去年5月19日晚間9時許開著小貨車行經新北市新莊區中環路在台65線下新北大道匝道出口處，見新莊警分局執行取締酒駕勤務，當員警攔查竟未停車，警方認定他「行經警察機關設有告示執行酒精濃度測試之檢定處所，不依指示停車」，開出9萬元罰單，新北市交通事件裁決處維持原裁罰。

朱不服提告主張當晚車子開下快速道路引道，員警可以很清楚的看到車輛，但卻沒有一個警員在做交管攔停的指揮，他雖然沒有接獲指示，仍主動將車子停下，拉下車窗，卻也沒有警員上前近距離對話；他以為員警是否仍在準備勤務，還未正式執行檢查，沒有管制，才會開走。

朱表示，等收到罰單，大感納悶與不解，如果警方當時已正式執行取締勤務，當時為何不做車輛管制，警員也不在車道兩旁即時與他互動，有違一般攔檢方式，也容易造成判斷誤解。他確實有停車，是沒接到指令才駛離現場，絕對沒有「不依指示」。他懇請法官調閱警方蒐證影像，可以證明他並沒有不配合攔檢。

交裁處出庭指出，經警方說明，當時員警是手持指揮棒攔停朱姓男子，員警也朝車內察看，並示意朱停車接受酒測，結果朱不依員警指示停車接受稽查，逕自駛離，朱違規事實明確；且本案應裁處朱「罰鍰9萬元整，吊銷駕駛執照」，但當初製作裁決書上漏未記載「吊銷駕駛執照」，依行政訴訟法「不利益變更禁止原則」，才僅裁處「罰鍰 9萬元」處分。

法官調查，當時取締酒駕勤務現場地面擺設有紅色三角反光標示牌及「停車受檢」燈光告示牌外，在路段最內側車道有停放警用巡邏車，警車後車廂外設置「酒測稽查」標誌，並在員警實施稽查的車道外擺設LED警示燈組合的三角錐，用以縮減車道，任何人行經該處，明顯可知是警察機關執行取締酒後駕車臨檢勤務。