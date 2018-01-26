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峨眉湖蓋碼頭賺觀光財 地主囂張開挖不怕罰

2018-01-26 19:29聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

新竹縣峨眉鄉52歲黃姓男地主看準峨眉湖畔的觀光人潮，計畫在湖畔開設遊湖碼頭、售票亭、旅客服務中心，大賺觀光財，卻雇用工人違法開挖超過900坪，原本是一片綠色小山被開挖成光禿禿一片，道路的擋土牆挖成「內凹」，連附近住戶都看不下去，直接向縣府檢舉，農業處和竹東警分局前往現勘，當場查扣怪手機具，並依違反《山坡地保育條例》及《水土保持法》將黃姓地主及劉姓、陳姓怪手司機函送偵辦。

峨眉湖有峨眉彌勒大佛、景觀餐廳等觀光景點，平假日吸引不少遊客，黃姓地主的私有地緊鄰峨眉環湖步道，正面可一覽峨眉湖及彌勒大佛，為了賺取觀光財，在未取得合法申請下，即進行大面積開挖。

因開挖地點位在竹81鄉道旁，原本是道路的擋土牆被挖成內凹、有如「ㄇ」的地形，黃又跨越道路，在馬路的環湖步道護欄及峨眉湖之間的湖畔也進行大面積開挖，連附近住戶都看不下去，直接向縣府檢舉。

竹東警分局表示，黃男開挖地方有兩處，一處在湖畔，要做渡船碼頭，另一處則是位處道路邊坡上方，計畫要興建售票亭、遊客服務中心等，昨日到場現勘時，黃姓地主承認雇用工人，以每人每日2000元工資進行開挖。

新竹縣政府農業處長邱世昌說，黃姓地主曾申請土地施作未核准，但他照樣開挖，儘管該處是私有地，但只要有開發還是得通過申請，接獲民眾檢舉時，第一次由鄉公所制止勸說，黃屢勸不聽，依然故我持續開挖，才請警局配合現勘。

黃姓地主在峨眉湖畔進行大面積開挖。記者陳妍霖／翻攝
黃姓地主在峨眉湖畔進行大面積開挖。記者陳妍霖／翻攝
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黃姓地主進行大面積開挖，警方當場查扣大型機具。記者陳妍霖／翻攝
黃姓地主進行大面積開挖，警方當場查扣大型機具。記者陳妍霖／翻攝
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黃姓地主在峨眉湖畔進行大面積開挖。記者陳妍霖／翻攝
黃姓地主在峨眉湖畔進行大面積開挖。記者陳妍霖／翻攝
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黃姓地主進行大面積開挖，警方當場查扣大型機具。記者陳妍霖／翻攝
黃姓地主進行大面積開挖，警方當場查扣大型機具。記者陳妍霖／翻攝
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黃姓地主在道路邊坡旁進行大面積開挖，挖成內凹圖形。記者陳妍霖／翻攝
黃姓地主在道路邊坡旁進行大面積開挖，挖成內凹圖形。記者陳妍霖／翻攝
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黃姓地主在道路邊坡旁進行大面積開挖，挖成內凹圖形。記者陳妍霖／翻攝
黃姓地主在道路邊坡旁進行大面積開挖，挖成內凹圖形。記者陳妍霖／翻攝
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