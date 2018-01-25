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金管會前副主委呂東英兒子 涉內線交易遭約談

2018-01-25 18:50聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署接獲檢舉，金管會前副主委呂東英之子呂建安等4人於2012年至隔年間，提早得知天悅、天華、天盛等3家投資顧問公司，欲以每股16.5元價格，收購當時股價僅12元的佳營電子公司（6135）股票，藉此套利約50萬元，涉證交法內線交易罪，同時另涉特別背信罪，不法所得近千萬元。

台北地檢署檢察官謝雨青今指揮調查局新北市調查處搜索呂住所等3處，並以被告身份約談呂等4人到案，目前仍於新北處初訊，預計稍晚陸續移送北檢複訊。

呂建安之父呂東英，曾任金融監督管理委員會政務副主任委員、財政部證券管理委員會副主任委員、中央存款保險股份有限公司總經理兼董事長等職。

呂建安為政治大學經營管理碩士、淡江大學會計系學士，擁有中華無形資產暨企業評價協會企業評價師證照、經濟部台灣技術交易整合服務中心智慧財產評價專業人員認證。

佳營電子公司之前因為「部份交易沒有釐清」未提交第二季財報，在2015年8月19日被金管會處分「停止買賣」，第三季也沒提交，超過六個月未補正、出具財報，依規定必須下市櫃，估計有7700名散戶投資人受損。

此外，佳營電子公司也因對外公告的103年第1季至104年度第1季，各期財務報告涉有不實，有違反證券交易法情事，遭新北地檢署提起公訴。

金管會前副主委呂東英兒子，涉內線交易遭約談。聯合報系資料照片
金管會前副主委呂東英兒子，涉內線交易遭約談。聯合報系資料照片
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