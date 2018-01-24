颱風吹落家樂福招牌砸傷女家教 法院認有疏失判賠2萬

2018-01-24 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



林姓女英文家教在前年9月梅姬颱風襲台期間，到樓下查看機車停放位置是否妥當，沒想到家樂福北大店的招牌遭強風吹落，砸中林女左前臂、左大腿，林女向家樂福提告求償包括工資、疤痕整形、精神慰撫金等共80萬元；新北地院審理後，認為家樂福有過失，但林女並非前往消費，也沒有提出相關損失的證明，今天判決家樂福僅須賠償2萬元。

判決指出，前年9月27日梅姬颱風襲台，林女及男友到樓下查看向友人借來的機車是否安全，當時家樂福北大店的招牌遭強風吹落，砸中林女；林女提告求償無法工作損失的工資2萬餘元、眼鏡毀損4千餘元、處理傷勢須施打玻尿酸、移植手術等費用，加上精神慰撫金共39萬餘元。

林女又主張，家樂福北大店是提供商品及販售服務的企業經營者，對賣場空間及設施應確保安全性，同街道的其他店招牌都沒有被強風吹襲墜落，可見已欠缺合理期待安全性，應依「消費者保護法」給付1倍懲罰性賠償金，總計求償79萬餘元。

家樂福北大店出庭辯稱，意外屬颱風天災不可抗力，林女也沒有提出無法工作及醫治花費等證明，賣場對招牌設置與管理並無欠缺；且林女並非前往家樂福消費，事發地點更不是賣場空間，應該沒有「消保法」懲罰性賠償金的適用，拒絕賠償。