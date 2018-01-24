健保診所變成免費藥局 嘉縣某家醫診所詐領780萬元

2018-01-24 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉某診所負責人兼執業醫師高姓男子（60歲）從103年5月起詐領健保費，診所準備維骨力等15種藥物套餐，病患只要拿健保卡直接向該診所櫃檯人員領藥，免付掛號費，高男再製作不實診斷紀錄和處方簽，向健保署詐領健保費780萬元，嘉義市調查站昨天持搜索票至診所，嘉義地檢署檢察官今認為高姓醫師夫妻有勾串共犯、證人及反覆實施同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見處分。

據了解高姓男子具有醫師和藥劑師的執照，健保署和嘉義地檢署多次接到民眾檢舉，檢方去年7月傳高姓男子說明，高男矢口否認，檢方指示嘉義市調查站追查。

嘉義地檢署表示，高男在未實際對病患診療情況下，由病患等人持本人或家屬的健保卡直接向該診所櫃檯人員直接領取藥物套餐，套餐種類包含銀杏、信美寧+B群、鐵劑、Cephadol+維他命E、健比得、便秘藥Dulcolax、維骨力+鈣片、酸痛貼布+Indo、肝藥HEP-FORTE+B群、F藥膏、倍達藥膏、美康藥膏、胃藥、諾脂替、感冒藥水等藥品。