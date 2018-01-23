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法官票選第一高票出線卻遭質疑 林洲富辭法評委員

2018-01-23 17:20聯合報 記者王宏舜╱即時報導

去年11月9日，法官評鑑委員會票選法官代表，智慧財產法院法官林洲富以224票、第一高票當選，但因林曾捲入前最高法院法官蕭仰歸涉為兒子肇逃案關說風波，屢被民間司改會等團體質疑適當性。林本月中辭去法評會召委一職，但質疑聲浪仍不斷。法評會今發表新聞稿，指林因考量「審判業務繁重，恐無法善盡委員職責」，昨天已辭職，已移請司法院人事處辦理法官代表委員遞補事宜。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸2008年10月在基隆市開車，撞傷一名機車騎士，蕭未停車即離去，後來和被害人和解。肇事逃逸為公訴罪，蕭以要考司法官為由不願認罪而被起訴，一審被判刑6月，緩刑2年，二審改判無罪。審判長高明哲親撰無罪判決，受命法官高玉舜則將有罪判決書附在評議書上明志；後來東窗事發，公懲會議決蕭仰歸休職6月、高降2級改敘，兩人提早退休，合開律師事務所。

台北地檢署曾分案調查高院合議庭有無枉法裁判，後以判決是合議庭的自由心證，簽結此案，當時的陪席法官林洲富角色至為關鍵。林2010年調智慧財產法院，他上屆就曾參與法評會法官代表，雖是候補，但因有代表調換職務，林成功遞補。

本次林再角逐，但有人認為法評委員掌握法官評鑑的關卡，但林洲富過去在蕭案中的表現，「實在不容易讓法官們對他在法評委員這個職務的表現有正面期待」。

民間司改會董事長林永頌、執行長陳雨凡、評鑑組召集人施泓成以及台北律師公會常務理事林俊宏1月17日到司法院門口開記者會，要求林應立即辭去委員一職。司改會認為，林洲富因涉及「包庇關說案」，是一位有高度的爭議性人物，當選評鑑委員已遭法官內部與外界多所批評。

法評會表示，第四屆法官評鑑委員會委員1月6日上任，依組織規程由全體委員投票選出林洲富為召集委員。林是法官代表，但因考量審判業務繁重，可能無法善盡委員職責而辭任。法官代表委員待遞補，下次會議也將重新推選召集委員。

第四屆法官評鑑委員會由智慧財產法院法官林洲富當選召委，但民間司改會質疑他曾捲入前...
第四屆法官評鑑委員會由智慧財產法院法官林洲富當選召委，但民間司改會質疑他曾捲入前最高法院法官蕭仰歸涉為兒子肇逃案關說風波，並不適任。資料照片。記者賴佩璇／攝影。
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