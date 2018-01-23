法官票選第一高票出線卻遭質疑 林洲富辭法評委員

2018-01-23 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



去年11月9日，法官評鑑委員會票選法官代表，智慧財產法院法官林洲富以224票、第一高票當選，但因林曾捲入前最高法院法官蕭仰歸涉為兒子肇逃案關說風波，屢被民間司改會等團體質疑適當性。林本月中辭去法評會召委一職，但質疑聲浪仍不斷。法評會今發表新聞稿，指林因考量「審判業務繁重，恐無法善盡委員職責」，昨天已辭職，已移請司法院人事處辦理法官代表委員遞補事宜。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸2008年10月在基隆市開車，撞傷一名機車騎士，蕭未停車即離去，後來和被害人和解。肇事逃逸為公訴罪，蕭以要考司法官為由不願認罪而被起訴，一審被判刑6月，緩刑2年，二審改判無罪。審判長高明哲親撰無罪判決，受命法官高玉舜則將有罪判決書附在評議書上明志；後來東窗事發，公懲會議決蕭仰歸休職6月、高降2級改敘，兩人提早退休，合開律師事務所。

台北地檢署曾分案調查高院合議庭有無枉法裁判，後以判決是合議庭的自由心證，簽結此案，當時的陪席法官林洲富角色至為關鍵。林2010年調智慧財產法院，他上屆就曾參與法評會法官代表，雖是候補，但因有代表調換職務，林成功遞補。

本次林再角逐，但有人認為法評委員掌握法官評鑑的關卡，但林洲富過去在蕭案中的表現，「實在不容易讓法官們對他在法評委員這個職務的表現有正面期待」。

民間司改會董事長林永頌、執行長陳雨凡、評鑑組召集人施泓成以及台北律師公會常務理事林俊宏1月17日到司法院門口開記者會，要求林應立即辭去委員一職。司改會認為，林洲富因涉及「包庇關說案」，是一位有高度的爭議性人物，當選評鑑委員已遭法官內部與外界多所批評。