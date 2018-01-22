勞動事件法草案初稿出爐 減勞工訴訟負擔

2018-01-22 16:28 中央社 台北22日電



司法院今天舉行記者會公布「勞動事件法」草案初稿；草案包括各級法院要設置勞動法庭或專股、降低勞工在訴訟中的裁判費、設立法官調解委員會等重點，以確保勞工權益。

為保障勞工在勞資爭議訴訟事件權益，並回應各界就勞動事件訂立特別訴訟程序的要求，且落實總統府司法改革國是會議決議，司法院今天公布「勞動事件法」草案初稿。

司法院新聞稿指出，「勞動事件法草案」初稿全文共53條，有以下重點，包括各級法院設置勞動法庭或專股；將與勞動事件相關的民事爭議，例如工會與會員、建教合作、勞動關係所產生的侵權行為等爭議，都納入草案管轄範圍。

司法院表示，草案中規定要組勞動調解委員會，而委員會的組成參考日本法制，成員包括1名勞動法庭法官、2名調解委員，勞動調解應於三次內終結，勞動訴訟以一次辯論終結為原則。

草案中規定，調整勞動事件的管轄法院，勞工得於勞務提供地法院起訴，並減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行的裁判費、執行費；也要合理減輕勞工舉證責任，規定雇主就其依法令應備置的文書有提出義務等。

司法院民事廳長邱瑞祥舉例，小明在甲公司高雄廠（總公司設在台北）已工作10年、月薪5萬元，老闆以違反勞動契約情節重大理由將其解雇，小明因此向法院提起訴訟，確認僱傭關係存在及請求甲公司應按月給付薪水。

從裁判費來看，邱瑞祥表示，按民事訴訟法相關規定，小明一審得繳裁判費新台幣6萬多元，但倘若勞動事件法通過上路，可降為1萬5千多元，和原先的6萬多元相比，少了3/4。

另外，民事訴訟法第一條開宗明義規定「以原就被」原則，意指訴訟是由被告住所地的法院管轄。邱瑞祥說，倘若勞動事件法通過後，小明的案件可由勞動法庭審理，也可以在高雄地方法院起訴；給付工資部分小明若勝訴時，法院應該依職權宣告假執行，讓勞工的請求先實現。

司法院秘書長呂太郎則說，勞工在勞動關係層面上屬於經濟的弱者，為使勞工在訴訟上獲得實質平等的訴訟地位，所以設計勞動事件法，其中重要的精神就是要排除勞工爭取權益的障礙，讓勞工更方便選擇起訴法院，也要讓裁判費降低、使訴訟過程更加迅速。

邱瑞祥說，為使草案內容更臻週全，司法院正著手徵詢各界意見，預計1月底召開說明會，在2月間召開委員會研議外界建言後，即送司法院院會；待院會通過，再送請行政院會銜提請立法院審議。