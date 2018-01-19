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陳世憲疑吞藥 雄檢：不影響偵辦腳步

2018-01-19 15:01中央社 高雄19日電

陳世憲吞安眠藥被送醫，家人急急推著他離院。記者徐如宜／攝影
陳世憲吞安眠藥被送醫，家人急急推著他離院。記者徐如宜／攝影
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涉嫌租船賣油給北韓高雄商人陳世憲今天傳出在家中疑吞藥輕生，送醫後無生命危險離院。雄檢表示，檢方相當關切，但不影響偵辦腳步，並由承辦檢察官視需要是否採防護措施。

陳世憲是在高雄市鹽埕區住處疑似吞藥輕生，由家屬送高雄市立大同醫院。現場人員表示，陳世憲當時情緒激動，表明是被栽贓，隨後被家屬制止說話。

外界懷疑陳世憲是因檢方偵辦，以及遭資恐防制審議會通過將陳世憲等列入制裁名單，嚴禁任何商業、金融活動，全面斬斷金流，才因壓力太大而有輕生舉動。

高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝表示，陳世憲在偵訊中強調他的油品不知是賣給北韓。葛光輝不評論栽贓一事，但明確涉偽造文書，檢方是以涉犯刑法行使業務登載不實文書罪偵辦。

高雄地檢署偵辦陳世憲涉嫌租用香港籍貨船方向永嘉號（Lighthouse Winmore），在公海接駁油品供給北韓案，3日指揮航業調查處高雄調查站以犯罪嫌疑人身分約談陳男到案，查出於去年間明知所使用船舶目的地是前往公海販賣油品，卻於出口報單上填載目的地為香港地區等不實字樣，認涉犯刑法行使業務登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，當庭諭令新台幣150萬元交保，並限制出境出海。

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