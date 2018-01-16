奧客GG了！向超商店員丟竹籤挨告 判罰金1萬元

2018-01-16 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



曾姓女子疑似不滿結帳完店員沒馬上給她點數，竟將吃完熱狗的竹籤丟向收銀台，被報警提告，高雄地院依公然侮辱罪判拘役10日。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝 分享 facebook 曾姓女子疑似不滿結帳完，超商店員沒馬上給她點數，竟涉嫌把吃熱狗剩下的竹籤朝收銀台丟，雖然沒直接擊中店員身體，但店員火大報警提告。雖然曾女辯稱是店員對她講話大小聲，導致女兒被嚇哭才丟竹籤抗議，不過高雄地院認定此行為帶有侮辱意味，依公然侮辱罪判拘役10日，易科罰金1萬元，全案確定。

全案發生於去年4月晚間7時許，任職高雄前鎮區一間超商的萬姓店員指控，曾女一開始說沒給點數，馬上將點數交給她，不料曾女仍在收銀台前吃熱狗，一邊咆哮說「你不認識我嗎？你不知道我是誰嗎？」，當時萬沒有說話，曾女講完就拍手，並把手上吃完熱狗的竹籤朝丟過來，雖沒打中，萬見狀便向怒回「你不要動手」、「我得罪你嗎？」，接著就報警處理。

曾女坦言有丟竹籤，但矢口否認有犯強暴或公然侮辱，辯稱當時萬對她大小聲，導致她小孩被嚇哭，才以竹籤丟向收銀台表達抗議。

法官勘驗店內監視器，當時曾女情緒激動，有其他店員安撫，反倒萬姓店員起先僅直視曾女，直到竹籤丟出萬才有生氣反應，難採信曾女說詞；法官認為，超商人來人往，丟竹籤是用粗鄙的舉動輕蔑他人人格，使他人心生不快、感到人格貶損受悔辱，「帶有侮辱意味之象徵性動作」，審酌曾女仍未取得萬的諒解，判拘役10日、易科罰金1萬元，全案確定。