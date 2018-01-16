親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

燈節還沒簽約...不滿簡余晏辭職 柯P痛斥：棄職潛逃

網友抓包：勞工加班換補休罰百萬 條文漏了寫？

奧客GG了！向超商店員丟竹籤挨告 判罰金1萬元

2018-01-16 12:57聯合報 記者林伯驊╱即時報導

曾姓女子疑似不滿結帳完店員沒馬上給她點數，竟將吃完熱狗的竹籤丟向收銀台，被報警提...
曾姓女子疑似不滿結帳完店員沒馬上給她點數，竟將吃完熱狗的竹籤丟向收銀台，被報警提告，高雄地院依公然侮辱罪判拘役10日。圖與本案無關。記者林伯驊／翻攝
分享
曾姓女子疑似不滿結帳完，超商店員沒馬上給她點數，竟涉嫌把吃熱狗剩下的竹籤朝收銀台丟，雖然沒直接擊中店員身體，但店員火大報警提告。雖然曾女辯稱是店員對她講話大小聲，導致女兒被嚇哭才丟竹籤抗議，不過高雄地院認定此行為帶有侮辱意味，依公然侮辱罪判拘役10日，易科罰金1萬元，全案確定。

全案發生於去年4月晚間7時許，任職高雄前鎮區一間超商的萬姓店員指控，曾女一開始說沒給點數，馬上將點數交給她，不料曾女仍在收銀台前吃熱狗，一邊咆哮說「你不認識我嗎？你不知道我是誰嗎？」，當時萬沒有說話，曾女講完就拍手，並把手上吃完熱狗的竹籤朝丟過來，雖沒打中，萬見狀便向怒回「你不要動手」、「我得罪你嗎？」，接著就報警處理。

曾女坦言有丟竹籤，但矢口否認有犯強暴或公然侮辱，辯稱當時萬對她大小聲，導致她小孩被嚇哭，才以竹籤丟向收銀台表達抗議。

法官勘驗店內監視器，當時曾女情緒激動，有其他店員安撫，反倒萬姓店員起先僅直視曾女，直到竹籤丟出萬才有生氣反應，難採信曾女說詞；法官認為，超商人來人往，丟竹籤是用粗鄙的舉動輕蔑他人人格，使他人心生不快、感到人格貶損受悔辱，「帶有侮辱意味之象徵性動作」，審酌曾女仍未取得萬的諒解，判拘役10日、易科罰金1萬元，全案確定。

超商公然侮辱

相關新聞

法務部法制司副司長陳大偉 騎單車遭撞搶救中

2018-01-16 12:12

沒喝酒竟被測出酒駕 無辜男自費抽血獲不起訴

2018-01-16 11:13

女戰神賴品妤：希望太陽花二審判維持無罪

2018-01-16 13:50

查汽機車欠費案 台北分署施鐵腕扣車

2018-01-16 13:17

名棒球教練陳威成之子勒斃女輔導師 一審判無期

2018-01-16 12:43

兒子跟我沒「父子臉」 驗血發現頭上綠綠的

2018-01-16 11:35

拿陳水扁來舉例 黃世銘聲請洩密案再審遭駁回

2018-01-16 10:15

紙上公司買空賣空 辦公室情侶吞公司5億

2018-01-16 00:23

2車欠繳停車費33萬 依法拖吊

2018-01-16 00:02

違規拖網捕魚罰15萬 累犯抓不怕

2018-01-15 23:33

「酒駕肇事車沒收」能一招見效？林佳龍籲修法

2018-01-15 22:54

違建不理查報續建 判拘役55天

2018-01-15 22:38

即時短評／農地種出違章工廠 法官輕判縣府沒輒？

2018-01-15 21:26

子女不願照顧而離家 父母求助又不提告警方無奈

2018-01-15 21:05

立委賄選風波未平息 李慶華要黃國昌賠500萬元

2018-01-15 20:35

農地種出大違章工廠 法官高高舉起輕輕放下…

2018-01-15 20:06

提拔她接掌貴金屬交易 竟與男友侵占近5億黃金

2018-01-15 19:28

女老闆欠稅6千多萬投資國外 遭管收入監

2018-01-15 18:40

沒酒駕！漱口水讓酒測值超標 他無罪確定

2018-01-15 17:23

女子入境攜帶1744萬日幣未申報 1631萬被查扣

2018-01-15 16:13

桃園2車欠繳停車費高達33萬 行政執行署依法拖吊

2018-01-15 14:24

鬼話詐騙婦人100萬元不成 大陸祈福黨動手搶被訴

2018-01-15 13:52

已婚婦與乾哥同床不共被 法院判賠理由：侵害配偶權

2018-01-15 13:50

聲援清潔工 政大2學生擋車遭起訴

2018-01-15 13:45

一二審檢察官輪調壓倒性勝出 劍青檢改：請邱太三落實

2018-01-15 12:53

買地安置流浪狗卻無法通行 「張媽媽」告前鄉長涉詐欺

2018-01-15 12:24

抓酒駕一招見效？林佳龍提議：酒駕肇事車當場沒入

2018-01-15 11:12

評／恐龍法官製造公司 當戰場不在法庭

2018-01-15 10:52

王炳忠案4軍人作證 無人涉案

2018-01-03 11:35
看更多

熱門文章

父親點完三份牛排「出去找朋友」 真相令人眼眶紅

2018-01-16 09:55

偷拍30女病患的胸部 名醫今天抱現金上法庭談和解

2018-01-15 19:58

提拔她接掌貴金屬交易 竟與男友侵占近5億黃金

2018-01-15 19:28

農地種出大違章工廠 法官高高舉起輕輕放下…

2018-01-15 20:06

法務部法制司副司長陳大偉 騎單車遭撞搶救中

2018-01-16 12:12

勸選村姑不聽… 台男赴陸相親堅持選美女 人財兩失

2018-01-16 00:29

到居酒屋聚餐遭撿屍 清醒時坐在男人大腿

2018-01-15 20:18

男性乘客「腿太開」 座位越界引網友論戰

2018-01-15 16:11

沒酒駕！漱口水讓酒測值超標 他無罪確定

2018-01-15 17:23

瓦斯熱水器裝室內 一家6口全中毒

2018-01-15 22:04

捷運搶位衝突噴辣椒水 300人被迫下車罰1萬

2018-01-16 11:38

影╱女學生與男網友私奔 尋獲赫見男大女30歲

2018-01-16 10:15

桃園2車欠繳停車費高達33萬 行政執行署依法拖吊

2018-01-15 14:24

紙上公司買空賣空 辦公室情侶吞公司5億

2018-01-16 00:23

撞分隔島翻車掉出酒瓶 駕駛酒測值高達1.02

2018-01-15 14:19

停車場取票機秀出「哼哼哼」 車主嘆：傲嬌什麼？

2018-01-16 12:09

子女不願照顧而離家 父母求助又不提告警方無奈

2018-01-15 21:05

即時短評／農地種出違章工廠 法官輕判縣府沒輒？

2018-01-15 21:26

拿陳水扁來舉例 黃世銘聲請洩密案再審遭駁回

2018-01-16 10:15

影／媽媽載7歲兒慘遭右切車撞上 孩子臉朝地滑行

2018-01-15 14:49

8旬爺爺賣50元米香養病妻 網友籲用新台幣下架

2018-01-16 11:05

女子入境攜帶1744萬日幣未申報 1631萬被查扣

2018-01-15 16:13

總經理邀女職員機房親熱 老婆發現她就被解雇了

2018-01-16 12:33

立委賄選風波未平息 李慶華要黃國昌賠500萬元

2018-01-15 20:35

帶小三進旅館都是「上廁所」 法官不採信判賠20萬元

2018-01-15 20:58

又是救援老梗！台東癡情婦險遭詐騙500美金

2018-01-16 09:35

兒子跟我沒「父子臉」 驗血發現頭上綠綠的

2018-01-16 11:35

沒喝酒竟被測出酒駕 無辜男自費抽血獲不起訴

2018-01-16 11:13

男暴走打傷警察 精神科醫師評估強制送醫

2018-01-16 09:43

法務部副司長陳大偉命危 部長邱太三：全力救援

2018-01-16 12:14

人夫不滿小三也劈腿交男友 砸車、痛毆情敵還恐嚇遭訴

2018-01-15 18:49

果農摔進兩層樓高水井 幸運獲救無大礙

2018-01-15 15:04

詐騙車手黑吃黑 窩裡反「大翻車」全被逮

2018-01-15 22:19

為升級iPhone6s到7 少年受騙手機慘被賣

2018-01-15 23:21

台北市大安區大樓火警 1老翁遭灼傷救出送醫

2018-01-15 14:52

國中生在校園女廁放秘錄器偷拍還上傳網站 判賠8萬元

2018-01-15 20:01

2車欠繳停車費33萬 依法拖吊

2018-01-16 00:02

女老闆欠稅6千多萬投資國外 遭管收入監

2018-01-15 18:40

北市名錶掉包案 涉案5蒙古嫌全已離境！

2018-01-15 18:46

幸運！女跨坐高屏溪雙園大橋 跌15公尺落海毫無外傷

2018-01-15 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top