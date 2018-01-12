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被控受託不辦酒駕 楠梓分局長：怎麼可能做這種事

2018-01-12 22:10聯合報 記者林保光╱即時報導

陳百祿今晚獲檢方請回，他表示 ，「我以清廉自許，我用我的人格保證，我怎麼可能做這...
陳百祿今晚獲檢方請回，他表示 ，「我以清廉自許，我用我的人格保證，我怎麼可能做這種事情」。記者林保光／攝影
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高雄市楠梓警分局去年處理一件轎車自撞翻車案，傳出涉嫌酒駕的許姓男子找妻子涉嫌「頂替」，以單純車禍案結案。今天檢、調約談到楠梓警分局長陳百祿和高雄市最資深的議員周鍾㴴，但他們都否認涉案。2人都獲檢察官請回。

陳百祿昨晚到橋檢，表示 「我以清廉自許，認識我的人都知道，我用我的人格保證，我怎麼可能做這種事情」。

橋檢調查，分局長與議員碰面，雖曾找交通分隊長瞭解，分隊長回報依標準程序、依法辦理，但是分局長只將分隊長的說法回覆議員，並強調如有違法，也必須追查。

高雄市警局今晚也表示，員警處理疑似酒駕車禍案件，查無包庇情事。

市警局表示，楠梓警分局去年5月7日處理這件自撞翻車車禍案，經檢視承辦人員蒐證錄影紀錄，員警未曾接獲民意代表或分局長的關切電話，且依規定彙整事故全卷資料送交通警察大隊備查。

高雄市警局發新聞稿表示，目擊者蔡姓女子堅稱，因為聽見翻車聲響才騎車去查看，只見到鐘女1人在車內，無其他人，又因該車無行車紀錄器，現場也無監錄影像可證明許男肇事，加昌派出所所長、楠梓交通分隊長及承辦員警等再三告誡相關人員不得有偽證或頂替行為，並告知相關法律責任，已善盡查證義務。

車禍酒駕
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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