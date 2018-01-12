太陽花／林岱樺與立院駐衛警衝突 無罪確定

2018-01-12 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



民進黨籍立法委員林岱樺，在318太陽花學運期間，為協助日本讀賣新聞記者進入遭占的立法院議場，與攔阻進場的員警衝突，有民眾向北檢告發，檢方調查後，依妨害公務罪嫌起訴林女，台北地院判林岱樺無罪。高等法院上午二審宣判，駁回檢察官上訴，林岱樺無罪確定。

檢方起訴指出，林岱樺2014年3月26日上午11時10分，因不滿駐立法院的警察攔阻僅持臨時採訪證的記者進入議場，雙方爭執，她先伸手拉扯警員李明哲，再伸手揮拳推打他胸口，妨害李明哲執行公務。

林岱樺表示，民進黨立法院黨團基於「保護學生」及「保障媒體從業人員採訪新聞自由」的黨團決議，在議場門口輪值，帶領已換得臨時採訪證的日本讀賣新聞攝影記者進入議場，這部分是立法院議事範圍，屬國會自律事項，非司法得介入審查。

林岱樺稱，李明哲是立法院駐衛警，受立法院指揮監督、無獨立的警察行政權，應依國會相關議事規範執行職務。依立法院警衛勤務規則，未經院會召喚，李明哲不得進入會場，執行警衛勤務。林女主張執行民進黨立院黨團決議，帶領讀賣攝影記者進入議場，屬議事範圍、國會自律事項，李未經院會召喚即進入議場阻止記者進入，已逾越立法院警衛勤務規則第5條規定。

林岱樺認為警方非合法執行職務，她不構成妨害公務，且她是執行立法委員職權，就算有肢體接觸，也屬言論免責範圍。

李明哲說，「林岱樺一拳揮過來，我把她擋掉了，林岱樺委員又揮了兩拳過來，有擦到我胸前的衣服」，直覺她是要打他。

北院認為，立法院內部明文規範，平時持臨時採訪證的記者雖不得進入議場，但那段期間立法院放寬標準，允立法委員可帶領記者進入議場，而林岱樺會與李明哲爭執，是因帶領記者進入議場而起，也沒達到令李無法抗拒的強暴程度，當天讀賣攝影記者經立委林佳龍到場後，李也允他進入議場採訪，林岱樺行為不構成妨害公務。