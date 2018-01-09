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勞基法二讀 每月加班上限增為54小時

臥軌抗議勞基法 桃產總15人全數請回

2018-01-09 20:37聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

桃園市產業總工會15名成員，昨晚間衝入台北車站第三月台臥軌抗議勞基法修惡，警方依公共危險、鐵路法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，北檢指派專案檢察官周芳怡訊問，由15人保證不會再跑去台鐵臥軌抗議，檢方訊後諭令全數請回，限制住居。

律師團「戰鬥法律人」。記者賴佩璇/攝影。
律師團「戰鬥法律人」。記者賴佩璇/攝影。
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臥軌台北車站台鐵
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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