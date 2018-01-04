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中科院重要合作廠商 全特公司被檢調搜索

2018-01-04 17:24聯合報 記者陳俊智╱即時報導

國內鑽研航太、軍事、以及核電能源所需的超合金鍛造公司「全特公司」，傳出董事長張連生不甘投資失利，恐損失2億餘元，竟與在上市公司富驊企業（5465）上班的兒子張永達共謀，由富驊旗下子公司以高於市價1億元的價格收購全特的土地廠房，涉犯證券交易法，今天新北檢調搜索約談。

全特公司是1981年配合政府早期自製經國號戰機政策，由財團法人國防工業發展基金會與民間企業共同出資成立，鑽研項目包含航太、軍事和核電能源所需合金鍛品，合作廠商有中科院、三菱重工和STK等等，製作產品不乏飛彈、國防武器零件。

全特草創時期，由國防基金會貸款3.6億元，交給董事長張連生運用，而張也是貸款的連帶保證人，需負擔80%連帶清償責任。2013年，全特因為無法償還基金會欠款，面臨被法拍的窘境，若按公開拍賣程序賣出，張連生將無法收回2億元的資金，於是與兒子張永達合謀。

新北地檢署黑金組檢察官劉文瀚金指揮調查局北機站兵分10路搜索，並傳喚張姓父子訊問，行動還在持續中；據了解，張姓父子是利用富驊企業股份有限公司成立新的航太子公司，再以6億元的價格收購全特廠房，拿投資人的錢去補自己的錢坑，因此被檢察官認為違反證交法。

國內鑽研航太、軍事、以及核電能源所需的超合金鍛造公司「全特公司」，傳出董事長張連...
國內鑽研航太、軍事、以及核電能源所需的超合金鍛造公司「全特公司」，傳出董事長張連生不甘投資失利，恐損失2億餘元，竟與在上市公司富驊企業（5465）上班的兒子張永達共謀，由富驊旗下子公司以高於市價一億元的價格收購全特的土地廠房，涉犯證券交易法，今天新北檢調搜索約談。圖／翻攝自全特公司
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