中科院重要合作廠商 全特公司被檢調搜索

2018-01-04 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



國內鑽研航太、軍事、以及核電能源所需的超合金鍛造公司「全特公司」，傳出董事長張連生不甘投資失利，恐損失2億餘元，竟與在上市公司富驊企業（5465）上班的兒子張永達共謀，由富驊旗下子公司以高於市價1億元的價格收購全特的土地廠房，涉犯證券交易法，今天新北檢調搜索約談。

全特公司是1981年配合政府早期自製經國號戰機政策，由財團法人國防工業發展基金會與民間企業共同出資成立，鑽研項目包含航太、軍事和核電能源所需合金鍛品，合作廠商有中科院、三菱重工和STK等等，製作產品不乏飛彈、國防武器零件。

全特草創時期，由國防基金會貸款3.6億元，交給董事長張連生運用，而張也是貸款的連帶保證人，需負擔80%連帶清償責任。2013年，全特因為無法償還基金會欠款，面臨被法拍的窘境，若按公開拍賣程序賣出，張連生將無法收回2億元的資金，於是與兒子張永達合謀。