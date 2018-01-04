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消防員害他變殘毀一生？ 聲請國賠 高院駁回

2018-01-04 17:22聯合報 記者王宏舜╱即時報導

男子林志明替林口吉祥工業公司清洗油槽，卻因槽內氧氣不足而昏厥。消防隊員為搶救，切割油槽，卻因油槽內有柴油，引發火花，林有40%面積2、3度燒燙傷，也嚴重毀容。林認為消防員李元龍、莊燦瑋疏失，請求754萬國家賠償，新北地院判新北市消防局免賠，但二審改判賠412萬元，最高法院又廢棄原判決。高院更一審上月28日判上訴駁回，消防局無須賠償。

林(42歲)因意外，成為多重障礙重障者，他感嘆「剛發生的時候不想活，女兒嚇得不敢靠近我」，訴苦「人生毀了」。

2010年10月2 日，林志明第一天上工，被囑咐清洗吉祥公司高4.8公尺、直徑2.5公尺的圓柱狀油槽，卻因油槽內缺氧，林昏迷。林控訴，消防局第二大隊泰山分隊五泰林中隊隊員李元龍、莊燦瑋都受過專業訓練，要救他時應該要注意油槽內還有柴油，卻執意用機具切割油槽，害得引燃的火花造成他臉、胸、雙手、右腳嚴重燒燙傷。

林說，事發後他多次手術，也要持續復健，未來之路坎坷，請求200萬精神慰撫金。而他34歲就遭劫，完全無法工作，依勞工保險65歲的退休年齡計算，將損失428萬元的勞動能力，再加計看護費用，因此請求754萬2446元國家賠償金。

新北市消表示，當時在場監工雖表示「不要切割」，但沒有人告訴隊員油槽曾用柴油清洗，且油槽外也沒有任何物質標示，李、莊兩人為了救林，才用這樣比較快速的方法救援。市消並說，當時油槽內也有兩名弟兄，若他們真的知道有危險，難道還會執意切割？況且一開始消防車無法以吊掛方式搶救，災害的救援方式，會隨現場情狀不同而有異，應以現場立即可為、容易救出受困者的方法先行。

一審時，新北院認為消防員無過失責任，但高院二審時則認為重油遇熱及火花，大於70度閃火點時，仍有發生引燃油料危險，李元龍、莊燦瑋可預見電動切割有發生閃燃危險，改判准國賠412萬元。但李解釋，依過去的案例，儲槽昏迷死亡率幾乎是百分之百，「必須搶時間」，這也是決定切割的原因。最高法院認為隊員的說法非無憑無據，廠區的人也沒提及有柴油，因此廢棄、發回更審。

林志明在高院更一審辯論終結後，仍趕著再到醫院治療。林說，消防員在切割油槽時難道不知道火花會造成爆炸？事情發生已7年多，他全身都是傷，根本無法做什麼工作，只期盼法院能還他一個公道。

但高院更一審認為，李元龍、莊璨瑋在危急的情況下，考量沒其他方式可進行施救，才採電動切割器切割油槽搶救，難以認定有過失，不符合國家賠償要件，林求償無據。而既然求償無據，林請求的看護費用、減少勞動能力損失與精神慰撫金共412萬等爭執就不必再贅述。

本件仍可上訴。

跌入油槽而昏迷的林志明，因消防員切割油槽引發柴油閃燃而嚴重灼傷，他請求國家賠償。...
跌入油槽而昏迷的林志明，因消防員切割油槽引發柴油閃燃而嚴重灼傷，他請求國家賠償。高院更一審仍認定消防員無過失責任，無須國賠。記者王宏舜／攝影
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消防員看護

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