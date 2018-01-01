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帶人妻遊香港住雙人房 「不只是朋友」判賠10萬

2018-01-01 15:29聯合報 記者曾健祐╱即時報導

官姓男子和劉姓人妻多次出遊、同住旅館還一起到香港玩，劉的先生認為對方和他老婆舉止親密導致婚姻破裂，向官提告求償200萬元精神撫慰金，但官男強調和劉女「只是朋友」；法院認定，官和劉曾同住雙人房，已逾越正常行為，判他得賠償劉夫10萬元。

劉夫主張，和老婆結婚8年多，直到官男介入多次和劉女出遊，舉止親密有不正當交往行為，2人還曾一同出入汽車旅館，認為婚姻遭介入。

他供稱，前年9月雙方還同遊香港3天，經質問老婆她也坦承和官男有不當親密關係，自己更在去年5月和妻子離婚，認為官介入家庭造成他精神極大痛苦，求償200萬元精神撫慰金。

官辯稱說，和劉女始終維持正常朋友關係，雖然曾和劉同赴香港旅遊，但強調是分別住單人房，沒有不當交往親密關係，也未逾越一般朋友界線等語。

法院認為，官男明知劉女已婚，仍和她單獨同遊香港，另根據旅行社紀錄，確認2人當時入住雙人房，顯然非已婚之人應有舉止，並逾越一般社會能接受配偶案異性交往程度，雖無法證明雙方有性行為、親吻事實，但已達破壞婚姻行為，認定劉夫求償有據。

法官經審酌雙方職業、收入，認定官男嚴重侵害劉夫的婚姻，判官應賠償對方精神撫慰金10萬元。

官男和劉姓人妻同遊香港住雙人房，強調雙方只是朋友，法院認定他破壞對方家庭判賠10...
官男和劉姓人妻同遊香港住雙人房，強調雙方只是朋友，法院認定他破壞對方家庭判賠10萬元。示意圖／ingimage
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