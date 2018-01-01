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另類遶境！舞者穿C字褲上藝閣車 老外開眼界

2018-01-01 15:27聯合報 記者王宏舜╱即時報導

多數民眾選擇到台北101、美麗華等施放煙火的地方跨年，台北街頭卻有號稱「最野的城市巡迴藝閣」車從社子遶境到華山大草原。

震耳的奇幻電音、穿著C字褲的舞者、白色的神轎引起路人好奇，頻問「這是什麼儀式？」連外籍人士也跟車圍觀，手機拍個不停。當藝閣車停靠林森北路，舞者舉起黑色大纛時，參與的民眾興奮嘶吼。

一名工作人員說，這是場「野青」的遶境，遊行的主題是「信仰的一百條路」，想傳達的是「你的信仰是什麼？」而什麼又是屬於這個世代的信仰？希望創造一場屬於台灣人的跨年。

「百野遶境」透過跨年計畫來實驗「找尋自己的信仰」。記者王宏舜／攝影
「百野遶境」透過跨年計畫來實驗「找尋自己的信仰」。記者王宏舜／攝影
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百野遶境跨年活動吸引許多民眾駐足圍觀。記者王宏舜／攝影
百野遶境跨年活動吸引許多民眾駐足圍觀。記者王宏舜／攝影
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參與「百野遶境」的群眾不少，警察也出動維持交通順暢。記者王宏舜／攝影
參與「百野遶境」的群眾不少，警察也出動維持交通順暢。記者王宏舜／攝影
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穿著C字褲的舞者在傳統藝閣車上演出。記者王宏舜／攝影
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遶境跨年神轎

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