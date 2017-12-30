酒駕撞上恆春西門城門 妻代夫頂罪被識破

2017-12-30 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春古城是國定古蹟，僅容單車通行且有限高的西門城門命運多舛 ，今年7月遭小貨車衝撞門楣受損，駕駛被依文化資產保存法毀損古蹟罪嫌函送法辦，日前又發生夫妻酒後駕車衝撞西門，造成西門城牆壁受損，警方事後查出妻子替酒駕丈夫頂罪，警方訊後依公共危險、文資法及頂替罪嫌將2人送辦。

國片「海角7號」取景地的西門城門，也是恆春鎮文化觀光景點，今年7月1名外地貨車司機到屏東縣恆春鎮送貨，以為2.3公尺高的恆春西門貨車可以穿越，駛入時卡住，造成城門上方紅磚刮傷；司機到案才知道「代誌大條了」，因恆春古城是國定古蹟，不僅要賠償修護費，還被依違反文化資產保存法毀損古蹟罪嫌函送法辦，直呼衰透了。

恆春分局建民派出所員警日前據報西門城門遭車輛衝撞、到場發現有小貨車停在西城門旁，警方發現下車的姜姓男子酒味濃厚，但辯稱非他駕駛，妻子供稱是她駕駛衝撞城門；警方找到目擊者，稱當時看見駕駛座是名男性。。