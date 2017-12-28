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控救護員晚到、急診醫未盡力救人 家屬求償360萬

2017-12-28 00:05聯合報 記者曹馥年邵心杰╱即時報導

台南因病臥床的陳姓男子，5年前呼吸困難，無法自行咳出喉痰，撥打119送醫仍不治。陳的妻女主張救護車晚到，救護人員、急診醫師未盡力救治，以侵害陳的生命權等事由，提出民事損害賠償之訴，向趙姓、蔡姓救護人員各求償100萬元，向黃姓急診醫師求償160萬元。陳的妻女一、二審皆敗訴，仍可上訴三審。

陳過世後，陳的妻女控告2名消防員業務過失致死罪、黃姓醫師過失致人於死罪，3人皆獲不起訴處分。陳的妻女再對3人提出民事告訴，一共求償360萬元。

她們前年另對台南市消防局提出國賠告訴，求償共300萬元，但因已逾於2年的國賠請求權時效，敗訴確定。

判決指出，住在大內區的陳於2012年5月因呼吸困難、無法自行咳痰，送醫回天乏術。陳的妻女主張，從他們家到柳營區的醫院，路程26.8公里，行車時間34分鐘，救護車花18分鐘抵達。相對下，從消防分隊到他們住處為9.2公里，一般行車時間17分鐘，救護車卻花26分鐘，半途還開錯路。趙姓救護員4年前曾到附近救護，僅花16分鐘就到場，以趙在該地區擔任救護員資歷，不應開錯路。

陳的妻女認為，趙、蔡謊稱車上沒有抽痰器，未給陳抽痰，未給氧，也未執行心臟電擊。到院後，黃姓醫師未電擊、給氧、給升壓劑，在陳的瞳孔仍有光反應，尚測得體溫，心電圖仍有波形時，就判定陳死亡。蔡、趙及黃3人故意致陳死亡，應負損害賠償責任。

蔡、趙辯稱，他們一獲報就出勤，救護車上設備僅能排除口咽部痰液，陳的口腔無異物，未抽痰符合急救常軌。當時救護車行駛顛簸山路，測血氧器無法正常使用，若停車進行心臟電擊，會延誤送醫時間，因此在陳無呼吸心跳後，就對他施行心肺復甦術（CPR）直至到院。據醫院開立的死亡證明書，陳的死因為中風引發肺炎致心肺衰竭，他們已盡力。

黃姓醫師辯稱，陳到院時無自主呼吸、無脈搏，雖心電圖有波動，亦屬無效心律，他持續對陳進行CPR，給予腎上腺素等藥與氣管內管插管，最後仍不治，他的醫療處置與陳的死亡無關。

合議庭認為，據與救護台的出勤對話錄音，救護員不斷找路，未故意延誤救護。陳家位處偏僻山區，地址無巷弄，找尋不易。就算趙曾在該處跑過救護，但豈能要求他時隔4年仍牢記路線？從分隊到陳家為彎曲鄉道，送醫路線為寬闊省道，所費時間不能類比。另救護員考量陳在接近醫院時失去呼吸心跳，採CPR而未耗時停車心臟電擊，醫審會也認符合常規。

黃姓醫師部分，合議庭採信醫審會鑑定，認心電圖監測器會依測得的波型，換算為心跳速率，但無法分辨波型是否為人為干擾造成，更無法判斷病人是否仍有脈搏。黃已持續急救卅分鐘以上，與家屬描述「未予救治」情狀不同。

台南高分院合議庭認為，3人與陳無冤仇，沒有故意侵害陳生命權的動機，判陳的妻女敗訴。

台南市消防局統計，近3年沒有救護國賠的案件，但平均每月會接到3到4件投訴案，包括服務態度差、抱怨救護處置或速度太慢等。有時在救護車上情況緊張，救護員與家屬口氣較急，溝通上容易誤解。消防局會調出行車紀錄或通聯紀錄，進一步了解案發經過。例如抱怨救護車來得太慢，會評估出勤分隊及救護現場的距離是否合理。

基層消防表示，每次出勤都不敢鬆懈，怎可能蓄意怠忽人命？面對家屬誤解，「委屈只能往肚裡吞。」

陳姓男子過世後，他的妻女向救護人員和急診醫師提出民事損害賠償之訴，求償360萬元...
陳姓男子過世後，他的妻女向救護人員和急診醫師提出民事損害賠償之訴，求償360萬元，上訴到台南高分院仍敗訴。記者曹馥年／攝影
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救護車醫師國賠
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